CRISI DI GOVERNO. Draghi si è dimesso, al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani di Mattarella

Mario Draghi si dimette da presidente del Consiglio. E’ stato lo stesso premier, al Consiglio dei ministri iniziato intorno alle 18,15, ad annunciare la sua decisione, dopo che nel pomeriggio era salito al Quirinale da Sergio Mattarella. È stata una giornata delicata quella del capo del governo, che dopo aver incassato la fiducia al Senato sul Dl Aiuti, è salito al Colle per via dello strappo del M5S, che ha deciso di non prendere parte al voto. Mercoledì, scrive l’Adnkronos citando fonti vicine al governo, Draghi dovrebbe parlare alle Camere per spiegare la sua decisione di fare un passo indietro.

