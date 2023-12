Confesercenti, Marinelli: spesa natalizia degli iripini in crescita, anche se l’inflazione gonfia i budget

“ In un quadro complessivamente difficile per le impree e per le famiglie irpine, emerge un segnale positivo dalle intenzioni di spesa dei consumatori per le festività natalizie”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“ Dal consueto sondaggio commissionato alla Ipsos dalla nostra associazione – prosegue il dirigente dell’organizzazione – i nostri concittadini progettano di spendere mediamente 223 euro per i doni da mettere sotto l’albero, il 13% in più dello scorso anno. A dare la spinta, però, è anche l’aumento dei prezzi, infatti, al netto dell’inflazione sui beni, l’incremento di spesa sul 2022 si riduce al 6%. L’inflazione continua ad orientare anche l’utilizzo delle risorse, pure se in modo meno pressante dello scorso anno. Gli italiani che dichiarano di voler contenere la spesa per i regali per questo Natale sono il 43%: una quota in diminuzione rispetto al 47% dello scorso anno, ma ancora rilevante. Continua, dunque, la polarizzazione tra chi dispone di risorse e chi non può spendere: a trainare l’incremento del budget medio è infatti l’aumento dei consumatori che manterranno invariata la spesa (che passano al 41%, dal 39% dello scorso Natale) e di quelli che pianificano di spendere di più (17% nel 2023, erano il 14% nel 2022).

Nella top ten delle intenzioni di acquisto per un regalo, spiccano i capi d’abbigliamento (51% delle indicazioni), seguiti dai prodotti di profumeria (45%) e dai libri (44%), giochi e giocattoli (38%), accessori di moda (33%), regali gastronomici (29%), prodotti tecnologici (24%).

I negozi, poi, riconquistano i giovani, ma crescono le indicazioni per i negozi monomarca delle grandi catene rivendita (33%, era il 29%), in lieve flessione le attività di vicinato (20%). Ma, a sorpresa, si assiste ad una crescita della preferenza per i negozi di quartiere da parte degli italiani tra i 18 ed i 34 anni: la quota dei giovani che comprano qui passa dal 20 al 22%. E’ il web però a fare la parte del leone, con il consolidamento delle grandi piattaforme di eCommerce, cui intende rivolgersi per comprare un dono il 68% degli intervistati. Lo scorso anno era il 63%”.