CALCIO. PALMESE -NOLA, si lotta per restare ai piani alti

di Carmine Guerriero

Domenica andrà in scena presso lo stadio comunale di via Querce il big match tra Palmese – Nola . Entrambe le squadre , reduci da una buona partenza di campionato cercheranno di potenziare la loro posizione , e magari osare alla testa della classifica . Il Sorrento spicca il volo con i suoi 13 punti , ma a poche lunghezze si ritrova le squadre del hinterland Nolano . La Palmese dopo aver vinto il derby campano in casa della Paganese non ha intenzione di fermarsi , vuol continuare a mietere grano regalando altre vittorie per il popolo rossonero . Dall’ altra sponda i bruniani dopo aver raccolto un ottimo pareggio nella gara precedente non vogliono deludere i propri tifosi che occorrono in modo numeroso .È previsto sold out . Un ‘altra partita di cartello nel girone G sarà Sorrento – Pomezia . Entrambe, prime forze del campionato si sfideranno per il titolo della prima in classifica . Si prevede un week end calcistico molto movimentato , pertanto ci potrebbero essere nuove protagoniste a cambiare il volto della classifica attuale