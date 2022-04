Calcio, Avellino-Turris. Gautieri: “Abbiamo rischiato ma vinto meritatamente”.

di Lucio Ianniciello

Tre punti importantissimi contro la Turris ma che fatica. Mister Gautieri dice: “Abbiamo creato, si è sofferto perché in certi frangenti è mancato l’equilibrio. Bisognava portare a casa la partita, vittoria meritata”.

Ha sorpreso qualche esclusione eccellente: “Questo è un gruppo che mi mette in difficoltà, sono ragazzi straordinari. Dossena ha fatto una gran partita a Picerno, oggi ho preferito chi palleggiasse da dietro. Mi dispiace per lui, era contento e partecipe. Carriero quando è entrato in campo l’ha fatto come volevo, grande quantità e pure qualità”.

Di Gaudio ha tolto le castagne dal fuoco: “È straordinario, solo lui poteva calciare in quel modo, finalmente lo abbiamo. Ad inizio o a partita in corso è una risorsa. Speriamo di recuperarlo in pieno, è troppo importante per noi”.

Svela il problema che ha costretto Kanoute a lasciare il campo, sostituito proprio da Di Gaudio. Assetto tattico immutato con l’entrata in capo del palermitano ex Carpi: “Si è trattato del ginocchio, domani sapremo sperando non sia nulla di grave. Non ho voluto stravolgere niente, loro giocavano larghi. Con Di Gaudio non ho voluto dare punti di riferimento. Una partita del genere la poteva risolvere solo una giocata singola”.

Domenica prossima si va a Bari, galletti già promossi in B: “È la squadra più forte e lo ha dimostrato vincendo il campionato. Un match che affronteremo al meglio per cercare la migliore posizione in classifica”.

Prima del gol di Di Gaudio, corallini vicinissimi al gol con Tascone: “Abbiamo rischiato, sbagliato. Sarebbe stata la fotocopia di Italia-Macedonia”.

Murano continua a trovare difficoltà in fase realizzativa: “Non ha fatto gol ma ha lavorato bene in fase di non possesso, c’era mentalmente, qualitativamente. Contento della sua prestazione. Il gol arriverà”.

