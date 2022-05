AVELLINO. Laura Nargi: “siamo riusciti a ridurre le tariffe dell’occupazione dei suoli pubblci”

“Abbiamo mantenuto la nostra promessa: malgrado le rigide imposizioni statali, siamo riusciti a ridurre la tariffa per l’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali avellinesi. La rimodulazione prevede il passaggio del coefficiente giornaliero da 1,00 a 0,60 (0,72 euro mq) per l’occupazione con tavoli e sedie e da 1,80 a 0,80 (0,96 euro mq) per quella con dehors”. A dirlo e il vice sindaco della città di Avellino Laura Nargi relativo all’abbassamento delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico.

“È un provvedimento che la Giunta comunale, con il supporto del Consiglio, ha fortemente voluto, ritenendo che in un periodo così difficile per il settore, i commercianti non possano e non debbano essere lasciati soli. Naturalmente, sappiamo che questo provvedimento, da solo, non basterà a rilanciare il settore, ma crediamo che con una buona programmazione degli eventi estivi, su cui stiamo lavorando già da tempo, si possa fare un ulteriore e importante passo in avanti”, conclude la Nargi

adsense – Responsive – Post Articolo