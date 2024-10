Avella: Presentata l’Associazione “Excellentia”, un Nuovo Polo per la Collaborazione e lo Sviluppo Sostenibile

Questo pomeriggio, presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale di Avella, è stata ufficialmente presentata l’Associazione Excellentia, una nuova realtà che si propone come fulcro di innovazione, collaborazione e promozione culturale per il territorio. Durante la conferenza stampa, il presidente dell’associazione, Prof. Vincenzo Serpico, ha illustrato gli obiettivi di questa iniziativa, che punta a creare un importante spazio di incontro e progettualità per tutta la comunità.

L’associazione “Excellentia” mira a promuovere attività culturali, sociali e imprenditoriali, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse locali. Durante la presentazione, il Prof. Migliaccio ha spiegato in dettaglio gli scopi e i contenuti dello statuto dell’associazione, che prevede una collaborazione attiva con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e universitarie.

Tra le principali attività che l’associazione intende promuovere vi sono la creazione di spazi di coworking, laboratori e incubatori d’impresa, tutti finalizzati al miglioramento della qualità della vita lavorativa e alla promozione di uno sviluppo sostenibile. Un punto centrale del progetto sarà anche la gestione di attività di somministrazione di prodotti a chilometro zero e biologici, in linea con i valori di rispetto per l’ambiente e di sostenibilità che l’associazione si impegna a perseguire.

La promozione di iniziative artistiche e culturali, inclusi eventi dedicati alle arti visive, alla produzione editoriale e all’artigianato locale, sarà un altro pilastro fondamentale. In questo contesto, l’associazione intende dare particolare rilievo ai temi del riciclo e del riutilizzo dei materiali, contribuendo così a una cultura del consumo consapevole e responsabile.

L’associazione prevede la partecipazione attiva dei soci, suddivisi in diverse categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari, con differenti ruoli e responsabilità. Il Consiglio Direttivo avrà il compito di garantire il rispetto dello statuto e di approvare nuove iniziative che rispecchino i valori fondanti dell’associazione.

Presenti all’evento anche altri membri dell’associazione e il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, che ha espresso pieno sostegno all’iniziativa. Il primo cittadino ha inoltre offerto la collaborazione del comune per la realizzazione di futuri eventi che possano valorizzare ulteriormente il territorio e le sue potenzialità.

La nascita dell’Associazione Excellentia segna un passo importante per Avella e per tutta l’area circostante, aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale, con un forte impegno verso la sostenibilità e la crescita del tessuto imprenditoriale locale.