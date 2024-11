A Pomigliano presentato il cartellone festivo per Natale: Luminarie accese il 30 novembre

Luminarie accese dal 30 novembre a Pomigliano d’Arco, per l’edizione del progetto “Emozioni di luce”, presentato oggi nell’aula consiliare del Comune dagli assessori Marianna Manna (Commercio), Mattia De Cicco (Bilancio), Giovanni Russo (Cultura) e del vicesindaco Domenico Leone. Presenti, inoltre, gli assessori Elvira Romano, Maria Rosaria Toscano e Vincenzo Caprioli. Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli del piano di illuminazione e del cartellone natalizio con eventi che inizieranno il 30 novembre e proseguiranno fino a febbraio. “Si parte il 30 novembre – ha spiegato Marianna Manna – in anticipo rispetto all’anno scorso, così come richiesto dalle associazioni di categoria dei commercianti. Sabato, alle 18, ci sarà la prima accensione delle luminarie nelle strade cittadine in tutta Pomigliano. Nel corso delle manifestazioni avremo spettacoli per i bambini che accorreranno in piazza Leone. Poi, il 7 dicembre, accenderemo le luci del Parco delle Acque e l’8 dicembre quelle del Parco Pubblico con una esibizione di danza classica delle allieve e allievi di Pomigliano Danza, la nostra scuola comunale”. Oltre all’illuminazione, previsto un ricco cartellone di eventi con spettacoli, concerti e attività culturali. “Abbiamo voluto fare uno sforzo economico – ha spiegato l’assessore al Bilancio, De Cicco – perché la nostra teoria è che la ricchezza di Pomigliano è il commercio. Portando in città un cartellone di eventi del genere, siamo sicuri che attrarremo cittadini da altri territori che potranno conoscere la bontà dei nostri esercizi commerciali. I fondi utilizzati per le luminarie e il cartellone provengono dalla Città Metropolitana o vincolati a queste attività, senza sottrarre nulla ad altri servizi”. Un aspetto centrale del progetto è il coinvolgimento delle realtà locali, come sottolineato dall’assessore alla Cultura Russo: “Abbiamo lavorato per coinvolgere quanto più possibile le realtà locali – ha detto – Natale è la festa delle luci, questa dimensione consente alla città di riscoprirsi. Un ruolo importante avranno le scuole, l’arte, il teatro e la musica. Coinvolgeremo le periferie, le parrocchie del tessuto urbano cittadino e il quartiere Partenope (ex 219). Avremo musica e spettacoli per tutti, oltre a un concerto per i giovani che annunceremo nei prossimi giorni”. Il vicesindaco Leone, invece, ha ringraziato il sindaco Raffaele Russo, sottolineando che “sin dal suo insediamento l’anno scorso, con una grande intuizione, ha voluto che Pomigliano diventasse la città delle luci di Natale. Questo progetto – ha concluso – è un palcoscenico necessario per far sì che le energie del territorio, le potenzialità delle attività commerciali, i momenti di aggregazione e la cultura trovino terreno fertile per decollare e restituire a Pomigliano la postura culturale e sociale che le appartiene”.