100 Di QUESTI GIORNI. Orgoglio per Quindici e il Vallo di Lauro: Anna Rubinaccio laureata con 110 e Lode alla Bocconi

Anna Rubinaccio, giovane promessa originaria di Quindici, ha raggiunto uno straordinario traguardo accademico presso l’Università Bocconi di Milano, uno degli atenei più prestigiosi in Italia e nel mondo. Il 22 novembre 2024, Anna ha conseguito la laurea in Economia Aziendale e Management con il massimo dei voti: 110 e Lode. La sua tesi di laurea, dal titolo _“Dissesto finanziario degli Enti Locali: il caso del comune di Quindici”_, affronta con rigore analitico una tematica di grande rilevanza per il suo territorio d’origine.

Un traguardo che celebra radici e impegno

Anna non ha mai dimenticato le sue radici nel Vallo di Lauro e, in particolare, nel comune di Quindici, che ha ispirato il tema centrale del suo lavoro di tesi. La sua ricerca approfondisce le difficoltà economiche degli enti locali, con un focus sul dissesto finanziario, offrendo spunti di riflessione e soluzioni per il miglioramento della gestione amministrativa.

Il successo accademico di Anna rappresenta un motivo di grande orgoglio per Quindici e l’intero Vallo di Lauro, territori che trovano in lei un esempio di determinazione, talento e dedizione.

l sostegno della famiglia

Dietro questo importante risultato c’è anche il forte sostegno della sua famiglia: i genitori Eduardo Rubinaccio e Chiara Bonavita, insieme ai fratelli Michele e Giuseppe Pio, hanno accompagnato Anna in ogni fase del suo percorso. Per loro, la laurea di Anna è motivo di grande soddisfazione e testimonianza concreta dei valori trasmessi alla loro figlia.

Un futuro promettente

Con una preparazione accademica di eccellenza e una tesi che ha già riscosso grande interesse, Anna Rubinaccio si affaccia ora al mondo professionale con il bagaglio di competenze e conoscenze necessario per lasciare il segno. La comunità di Quindici, così come l’intero Vallo di Lauro, guardano a lei con ammirazione e fiducia, certi che rappresenterà un ponte tra il proprio territorio e le più alte sfere del mondo economico e gestionale.

L’esempio di Anna Rubinaccio ci ricorda che il talento e la passione possono nascere ovunque, anche nei piccoli paesi, e che con dedizione e sacrificio si possono raggiungere risultati straordinari.