Strategie e tipi di scommesse ippiche

Le corse dei cavalli sono uno degli sport più popolari non solo in Gran Bretagna, ma anche negli Stati Uniti e in Australia. Uno scommettitore alle prime armi potrebbe pensare che le scommesse ippiche siano semplici, sostenendo che basta indovinare quale animale arriverà per primo al traguardo. Ma in realtà non tutto è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Le gare si svolgono su distanze diverse, su piste con superfici diverse. Inoltre, la forma fisica degli stalloni, l’esperienza dei fantini e una serie di altri parametri introduttivi hanno una grande influenza sui risultati. Cerchiamo di capire quali sono i tipi di scommesse, le strategie e i punti a cui bisogna prestare attenzione durante l’analisi.

Principali tipi di scommesse

Sulla vittoria

Il principio delle scommesse ippiche è semplice: si sceglie un cavallo e se questo arriva primo al traguardo si vince. È possibile anche una scommessa inversa, in cui si vince se il cavallo selezionato non arriva al primo posto.

Sui vincitori

I bookmaker offrono scommesse su tre vincitori. Ciò significa che il cavallo selezionato deve conquistare uno dei primi tre posti.

Sui vincitori nella sequenza corretta

Esistono anche scommesse ippiche, in cui il giocatore deve indovinare quali cavalli si piazzeranno al primo e al secondo posto. Le varianti di questa scommessa possono essere diverse: alcuni bookmaker offrono agli scommettitori di non puntare su determinati posti, ma su un ordine arbitrario.

“Chi è più in alto”

In questo caso, l’utente sceglie uno dei due cavalli e scommette su chi si posizionerà più in alto nella corsa. Il giocatore può assistere al “duello” dei due cavalli durante la corsa, che naturalmente è molto emozionante.

Strategia

Le strategie di scommessa sulle corse dei cavalli possono essere varie e dipendono da molti fattori, come il tipo di corsa, la condizione del cavallo, il tempo. Prendiamo in considerazione quelle più diffuse:

Il “cavallo di proprietà”. Il punto è tenere d’occhio un cavallo in particolare e scommettere su di lui in diverse corse. Questo approccio consente di studiare più a fondo le caratteristiche di un particolare stallone e le sue capacità, aumentando le probabilità di successo della scommessa.

“Rischio minimo”. Le scommesse vengono piazzate sui cavalli considerati favoriti, cioè con le quote più alte. Sebbene questo approccio possa sembrare meno redditizio rispetto alle scommesse sugli sfavoriti, è anche più sicuro.

“Previsione accurata”. Questo approccio si basa sullo studio delle statistiche e dei risultati delle corse precedenti, al fine di formulare una previsione accurata per la corsa successiva. Questa strategia può essere più complessa e richiede ulteriori conoscenze sui cavalli e sulle condizioni di gara.

Scommettere sui vincitori di premi. Gli scommettitori scelgono i cavalli che, secondo i bookmaker, hanno le maggiori possibilità di entrare nei primi 3 posti. Questa strategia può essere meno rischiosa che puntare su un vincitore, ma può anche potenzialmente fornire un’alta percentuale di vincita.

“Scommettere su diversi risultati”. Le scommesse vengono fatte su vari esiti della corsa, ad esempio la vittoria di un cavallo o di un altro, l’arrivo tra i primi tre.

La “strategia di Al Capone”. Secondo la leggenda, questo piano fu inventato da un famoso gangster. L’essenza della strategia consiste nel trovare le corse in cui le quote del bookmaker per il favorito sono gonfiate fino a circa 4,00. La scommessa viene effettuata su più favoriti contemporaneamente. Se uno dei cavalli vince, lo scommettitore riceve un profitto.

A quali criteri bisogna prestare attenzione?

Uno dei punti principali è l’età del cavallo. Un cavallo giovane, sulle brevi distanze, ha maggiori possibilità di vittoria rispetto a quelli più anziani.

Un altro fattore importante è la lunghezza delle corse. Prima di piazzare una scommessa, è necessario sapere quale distanza verrà percorsa e se il cavallo ha fatto una pausa prima della gara. Se si tratta di uno sprint, i cavalli dovrebbero riposare per almeno un mese, mentre se si tratta di una lunga distanza, una lunga pausa è facoltativa e potrebbe addirittura essere indesiderabile.

Anche il tempo è il punto principale. Come in altri sport aperti, il cambiamento può portare a risultati inaspettati, quando i favoriti lasciano il posto agli sfavoriti.