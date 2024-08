San Sossio Baronia, serata culturale con la presentazione del libro “ Storia di Elvio “ di Beppe Corlito

Ieri sera 17 agosto alle ore 18.00, presso la sala Oratorio di San Sossio Baronia, è stato presentato il libro “ Storia di Elvio “ dello scrittore Beppe Corlito. Di origini di San Sossio Baronia, è Laureato in Medicina alla Scuola Sant’Anna di Pisa, vive e lavora a Grosseto, si occupa di relazioni umane e insegna Psichiatria Sociale all’Università di Siena, ed è autore di altri libri.

La presentazione, è stata organizzata e promossa dalla Pro-loco di San Sossio Baronia e vi hanno preso parte; Libero Orlandella ( Presidente Pro-Loco ), Beppe Corlito ( Autore del libro ), Luigi Ieffa ( Insegnante ) e Giovanni Aquilino ( Sociologo ).

Una serata interessante dal punto di vista culturale, perché il libro è composto da una trilogia di racconti di cui; il primo racconto è la “ Storia di Elio “ da cui prende il titolo il libro. Il secondo è “ Il vecchio e il Bosco “. Il terzo è “ Rocco era mia padre “. Un volume, che racconta la vita, i ricordi, la storia e altri racconti di Resistenza.

Vari brani del libro sono stati letti dall’ autore e di seguito commentati dai relatori intervenuti, tra cui il Sociologo Giovanni Aquilino a cui abbiamo chiesto. Nel suo intervento, Lei ha parlato di mitologia del luogo, ma si può anche intendere leggenda? “le mitologie sono qualcosa di più solido delle leggende, perché in buona sostanza sono il fondamento, come dire simbolico di tutta una serie di principi e di storie, che poi rimangono nella cultura come pilastri ai quali fare riferimento. Tutta la mitologia greca, non fa altro che raccontarci delle storie eterne, che in qualche maniera ci raccontano un equilibrio non solo dal punto di vista emotivo, di reazioni sociali e quant’altro. Il mito è qualcosa di importante, senza miti non avremmo una cultura ricca, una cultura multiforme e di scambio”.

Lei come sociologo, come analizza questo libro? “Questo libro come ho già detto nel mio intervento, lo vedo come il tentativo di voler raccontare il luogo e di raccontarlo in una maniera come l’autore la immagina. Ma questo, rende < la casa panzuta descritta nel libro > la geografia dei personaggi, perché c’è una geografia di tutti i personaggi. Facendo un luogo non legato al mitologico, che ha una specie di forma sulla quale si può orientare, su come la società d’epoca della città, era seguita e organizzata”.

Un appuntamento quello di ieri sera, fatto per gli appassionati di storia locale, ed essendo l’autore del volume originario di San Sossio Baronia, gli abbiamo chiesto: La Storia di Elvio e gli altri racconti di Resistenza, come coinvolge il paese ? “Innanzitutto perché io coltivo questa memoria , ho debito di riconoscenza verso il paese e verso la famiglia. Quindi, per lasciare la memoria che serva per il futuro, ho pensato di scrivere questa sagra familiare. E quello che ho presentato stasera è un pezzo della sagra familiare. Dunque, un racconto di storia, praticamente, che parte dal 1800 fino ai giorni nostri “.

Carmine Martino