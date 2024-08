Ritorna la Festa di San Bartolomeo a Montefusco: Una Tradizione Ritrovata

Il 24 agosto segna un giorno di grande importanza per la comunità di Montefusco, che si riunisce per celebrare la Festa di San Bartolomeo, uno degli eventi più antichi e sentiti della tradizione locale. Quest’anno, dopo un periodo di interruzione, la festa torna ad animare il quartiere omonimo, restituendo ai fedeli e ai cittadini un momento di unione e devozione.

La Storia di San Bartolomeo

San Bartolomeo, uno dei dodici apostoli di Gesù, è venerato per la sua missione evangelica in India e Armenia, dove, secondo la tradizione, trovò il martirio. La sua tragica fine, causata dall’ostilità dei sacerdoti pagani, lo rese simbolo di fede e coraggio, qualità che la comunità di Montefusco celebra ogni anno in suo onore.

Un Ritorno Atteso

Dopo alcuni anni di pausa, la festa di San Bartolomeo ritorna con grande entusiasmo, portando con sé non solo il valore religioso, ma anche un forte senso di appartenenza e continuità storica. Le celebrazioni si svolgeranno, come da tradizione, davanti all’antica chiesa di San Bartolomeo, un edificio risalente al XII secolo, situato nel cuore del quartiere che porta il nome del Santo. Sebbene la chiesa sia chiusa da anni per motivi di sicurezza, quest’anno i partecipanti potranno comunque ammirare la statua del Santo dall’uscio del portone, un gesto simbolico che mantiene viva la connessione con il luogo sacro.

Il Programma della Giornata

La giornata di festeggiamenti inizierà con il Rosario alle ore 18:30, seguito dalla Santa Messa alle ore 19:00, che si terrà nella piazzetta antistante la chiesa. Questo momento di preghiera e raccoglimento sarà l’occasione per la comunità di rinnovare la propria fede e devozione a San Bartolomeo.

La festa proseguirà poi con il tradizionale cinema all’aperto. Alle ore 21:00, infatti, sarà proiettato il film “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani, offrendo un’occasione di intrattenimento per tutti i presenti. Durante la serata non mancheranno le delizie gastronomiche tipiche, come la ‘mbosta montefuscana, i panini con la porchetta, bibite fresche e l’immancabile anguria, che aggiungeranno un tocco di sapore e convivialità alla celebrazione.

Un Ringraziamento Speciale

La riuscita di questa edizione della Festa di San Bartolomeo è il risultato dell’impegno e della dedizione del Parroco e del Comitato Festa, che hanno lavorato con passione per riportare in vita una tradizione tanto amata. La comunità esprime il proprio apprezzamento per l’organizzazione e per il ritorno di questo importante evento, che rappresenta non solo un momento di fede, ma anche di aggregazione e identità collettiva.

Montefusco si prepara così a vivere una giornata di festa, tra sacro e profano, che unisce la devozione religiosa alla gioia popolare, nel segno di San Bartolomeo e della tradizione che continua a vivere nel cuore dei suoi abitanti.