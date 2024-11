Presentazione della 23esima edizione de “La Sagra delle Sagre” al Circolo della Stampa di Avellino

Lunedì alle ore 10.00 il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà la conferenza di presentazione della 23esima edizione de “La Sagra delle Sagre”, la rassegna interregionale dedicata all’enogastronomia, all’artigianato, al turismo, all’ambiente e al territorio in programma dal 15 al 17 novembre a Sant’Angelo dei Lombardi.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi vedrà il patrocinio della Regione Campania, dell’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, della Confartigianato Regionale e Provinciale, del Cesvolab Irpinia Sannio ETS, della Confraternita della Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi, dell’Impresa Sociale “Carmasius”, dell’UNPLI Avellino e della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi.

In particolare, la collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato darà vita ad un convegno in programma venerdì 15 novembre sul tema “Radici e innovazioni. Il Volontariato converte le aree interne in modelli di sviluppo sociale alternativi organizzato” che vedrà anche la presentazione del nuovo calendario Cesvolab 2025 realizzato con le foto vincitrici del contest “Irpinia e Sannio Terre di Volontariato”.

Nel corso della conferenza stampa interverranno:

Prof. ssa Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente Città Alta Irpinia;

Dott. Gianni Festa, direttore Corriere dell’Irpinia;

Dott. Ettore Mocella, presidente Confartigianato Avellino;

Prof. ssa Ramona Del Priore, Impresa Sociale “Carmasius” e Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi;

Prof. Giuseppe Silvestri, UNPLI Avellino;

Tony Lucido, presidente Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi;

Dott. ssa Maria Cristina Aceto, direttore CSV Irpinia Sannio ETS;

Dott. Francesco Celli, presidente Info Irpinia Aps.

Modera la giornalista Marina D’Apice.