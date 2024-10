Ottobre al Vulcano Buono di Nola: Un mese di eventi imperdibili tra Sport, Cultura e Divertimento

NOLA – Ottobre si preannuncia un mese ricco di emozioni al Vulcano Buono di Nola, con una serie di eventi che spaziano dallo sport alla cultura, fino al divertimento per tutta la famiglia. Ecco una panoramica degli appuntamenti da non perdere.

19 Ottobre: Il Pallone d’Oro di TikTok 3.0

Il viaggio del Pallone d’Oro di TikTok 3.0 farà tappa domani, 19 ottobre, al Vulcano Buono. Dalle 15:00 in Piazza Capri, il pubblico potrà assistere alle semifinali e alla finale del celebre evento calcistico, che ha già conquistato i social con tiktoker di spicco come @pirlasv, @andreafratino, @sergio_cp7 e altri. Un’opportunità per vedere all’opera le stelle del calcio digitale in una competizione che, partita da Milano, culmina nella struttura progettata da Renzo Piano.

25 Ottobre: Inaugurazione di “The Magical Domes”

Il 25 ottobre, alle 17:00, sarà inaugurato “The Magical Domes”, il primo Teatro Olografico d’Europa. Situato all’ingresso Sorrento, quest’area presenta quattro cupole magiche dove l’arte si fonde con la tecnologia in uno spettacolo che supera l’immaginazione. Ogni cupola offre un’esperienza unica tra luci, suoni e colori, mentre il Teatro Olografico consente al pubblico di immergersi in un mondo fantastico. Un viaggio emozionante adatto a tutte le età che resterà aperto fino al 3 novembre.

26 Ottobre: Nino Frassica si Racconta

Sabato 26 ottobre, il noto attore e conduttore Nino Frassica sarà protagonista del talk-show “Vulcano Buono Presenta”, condotto da Giuseppe Loconsole. Dalle 18:00 in Piazza Capri, Frassica si racconterà al pubblico, che avrà l’opportunità di porre domande e interagire con l’artista in un format interattivo e coinvolgente.

Dal 27 al 30 Ottobre: Incontri Letterari in Galleria

Gli appassionati di libri potranno partecipare agli Incontri Letterari, che si terranno dal 27 al 30 ottobre in Piazza Capri. Ogni giorno sarà dedicato a un autore diverso, con appuntamenti alle 17:00 o 17:30, dove si discuterà di narrativa e saggistica. Tra gli autori presenti ci saranno Francesca Grassi con il suo libro “Dentro la borsetta”, Ciro Sabatino che racconterà “La storia del giallo a Napoli”, e Marianna Scagliola con “Una famiglia allargata cane compreso”.

31 Ottobre: Halloween al Vulcano Buono

La festa di Halloween avrà luogo il 31 ottobre, dalle 15:30 alle 19:20 in Piazza Capri. L’evento sarà ricco di spettacoli, tra cui Baby Dance, esibizioni circensi e il suggestivo incontro con Godzilla in versione animatronica. I bambini potranno divertirsi con il facepainting e incontrare le loro mascotte preferite per un pomeriggio di pura magia.

Fino al 3 Novembre: Il Grande Parco del Divertimento

Per tutto il mese, il Grande Parco del Divertimento offrirà attrazioni per tutta la famiglia su una superficie di 6.000 metri quadrati. Dai baby kart ai tappeti elastici, passando per il trenino e l’autoscontro, il parco sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 21:00, il venerdì fino alle 23:00, e nel weekend dalle 11:00 alle 24:00.

Ottobre al Vulcano Buono promette quindi di essere un mese all’insegna del divertimento, della cultura e delle emozioni per tutti.