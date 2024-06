NOLA. La Mondadori tra le tappe del tour campano della nota scrittrice Catena Fiorello. Appuntamento domani presso lo store di piazza Marconi

C’è anche Nola tra le tappe del tour campano della nota scrittrice ed autrice televisiva Catena Fiorello.

Catena, sorella di Beppe e Rosario Fiorello, sarà ospite del caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi domani, giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 20.30

Ad affiancare lo store, diretto dalla giornalista Autilia Napolitano, diverse associazioni del territorio: Lions e Leo Club “Nola Host Giordano Bruno”, Amiamola, il Cif di Cimitile, Ipazia di Visciano, Archeoclub di Nola, la Pro Loco di Nola e la Fidapa di Nola.

In scaletta anche la performance artistica del maestro Antonio Scibelli.

“Siamo entusiasti di ospitare anche quest’anno una delle penne più apprezzate del panorama letterario italiano – spiega Autilia Napolitano, direttore dello store nolano – Catena Fiorello ritorna dopo il grande successo dello scorso anno ed è inevitabile l’emozione che ci rende particolarmente orgogliosi. Un incontro – aggiunge – che si inserisce nell’ambito della programmazione estiva che ci vedrà particolarmente impegnati anche fuori dal territorio nolano. Ringrazio come sempre le associazioni per il prezioso supporto, Villa Minieri Eventi, e chiaramente Catena per aver accettato il nostro invito. Sarà l’occasione giusta anche per farle conoscere la nostra amata Festa dei Gigli”.