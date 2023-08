Si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti civili in onore di Santa Filomena con il concerto dell’artista Gianluca Capozzi che ha riscosso un buon successo. Uno splendido spettacolo di fuochi d’artificio ha chiuso la serata. I festeggiamenti religiosi si concluderanno invece con la fiaccolata del 31 agosto. Un plauso al Comitato Festa per l’impegno profuso, in allegato l’intervista ai membri e al parroco Don Giuseppe Autorino.