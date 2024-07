Motoraduno della Valle del Sabato, appuntamento ad Aiello del Sabato. I motociclisti irpini scendono in campo per sostenere la ricerca nelle malattie pediatriche

Tutti in sella per la solidarietà con il 3° Motoraduno della Valle del Sabato. I motociclisti irpini scendono in campo per sostenere la ricerca nelle malattie pediatriche. Parte del ricavato dell’iniziativa – promossa dal gruppo motociclistico Mamo’s Friend di Serino in collaborazione con gli appassionati delle moto – verrà devoluto alla Fondazione Santobono Pausillipon.

L’appuntamento è per domani (domenica 7 luglio) ad Aiello del Sabato. Il raduno è previsto alle ore 9 in viale Unità d’Italia.

C’è ancora tempo per l’iscrizione (anche domani mattina). L’evento è aperto a tutti gli appassionati di moto, scooter e vespe.

Il programma prevede un giro turistico in sella alle due ruote per ammirare le bellezze naturalistiche della Valle del Sabato e del Monte Terminio. Si visiteranno i luoghi caratteristici di Aiello del Sabato, Serino e Solofra.

Alle 13 è previsto il pranzo con tutti i partecipanti al motoraduno. Si potranno assaggiare le prelibatezze preparate da “Le carni irpine” di Mario Laurino.

La giornata sarà allietata con la musica di Antonio Novaco.