MONTORO. PRESENTAZIONE PROGETTO ARGENTO VIVO – giovedì 29 febbraio 2024 ore 10,00 presso Sala Convegni Sede Municipale.

L’incontro, aperto al pubblico, sarà presieduto dal Sindaco Girolamo Giaquinto, da Speranza Marangelo Presidente Ass. di volontariato L’ISOLA CHE C’E’, Nicola Montone Presidente Proloco Città di Montoro, Alfonso De Vita Presidente Ass. Teatro Popolare Montorese, Maria Sannino Presidente Aps Artisti di Dioniso, Enzo Pecoraro Presidente Ass. Campania Sud-Ovest.

Sarà presentato il progetto cofinanziato dalla REGIONE CAMPANIA con il Bando Pubblico 2023 per la promozione e il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale in favore di Organizzazioni di Volontariato, di Associazioni di Promozione Sociale e di Fondazioni ETS, posizionatosi al n.16 in graduatoria su n.55 progetti finanziati.