Migliaia di Spettatori a Pomigliano d’Arco per “Suite Danza D’Estate”

Ieri sera, nella cornice di Piazza Giovanni Leone a Pomigliano d’Arco (Napoli), migliaia di persone hanno assistito al “Suite Danza D’Estate”, il primo spettacolo di danza del cartellone di “Pomigliano D’Estate” organizzato dal Comune. L’evento ha visto protagonisti gli allievi dell’Associazione Pomigliano Danza, che hanno portato le proprie attività fuori dai teatri facendo conoscere alla città un vero “fiore all’occhiello” delle attività promosse dal Comune da decenni. “Pomigliano Danza” è infatti l’unica scuola di danza pubblica del sud Italia, e ieri sera ha messo in scena le coreografie del direttore artistico Edmondo Tucci, già primo ballerino del Teatro di San Carlo di Napoli, e dei docenti Silvia Autorino, Giusy Iasevoli e Norma Rossi. La regia dello spettacolo è stata curata dal coordinatore del corpo docenti Gaetano Leone. A margine della manifestazione gli esponenti della Giunta municipale, guidata dal sindaco Raffaele Russo, hanno consegnato i diplomi alle sei allieve che si sono diplomate quest’anno. Presenti alla cerimonia il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Domenico Leone, l’assessore alle Fondazioni Elvira Romano e l’assessore alla Cultura Giovanni Russo. Il programma di “Pomigliano D’Estate” continuerà con altri numerosi eventi di arte e cultura che si svolgeranno nelle strade e nelle piazze della città. Questa sera evento culturale non del cartellone ma molto “sentito” in città: alle 19, si terrà il Premio “Luigi De Falco” organizzato dalla Fondazione Officina delle Culture del Comune di Pomigliano d’Arco, presso il palazzo dell’Orologio dove, alle 18,45, si svolgerà la cerimonia di premiazione di 20 studenti che riceveranno borse di studio, riconoscimento per gli alunni i cui elaborati sono passati al vaglio di una giuria di esperti in ambito letterario.