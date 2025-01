Mariglianella grande festa in città con la Befana Sociale

Cala il sipario sul Natale a Mariglianella, una città in festa ,boom di bambini presenti e tanto divertimento. Al Comune di Mariglianella è arrivata come tradizione la “Befana Sociale” consegnando tantissimi regali e donando tanti sorrisi ai bambini: Calze, giocattoli, card memory, libri e fiabe. La manifestazione si è svolta lunedì mattina 6 Gennaio 2025 nell’Aula Consiliare del Comune, una grande festa per la città e boom di presenze di bambini e intere famiglie per la VI Edizione. L’ iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale , organizzata dall’’Associazione Vesuvius A.P.S con il patrocinio morale di Telethon è curata come tradizione dall’ (Ambasciatore del Sorriso ) l’attore Angelo Iannelli , quest’ultimo ha accolto nell’Aula Consiliare i gioiosi bambini in pompa magna offrendogli cornetti caldi e pizzette dell’eccellenza della gastronomia campana “Foorn” tempio del gusto di Mariglianella. L’artista ha coinvolto i bambini narrando la storia della befana e donando piccoli premi a chi partecipava nel racconto, successivamente tanto divertimento con il suo cabaret. Applausi per a scena aperta anche per lo spettacolo di magia e cabaret di Mago Pepe ricco di giochi, musica, balli e tanto divertimento. Bambini impazziti alla presenza della befana che ha donato loro tanto calore doni e allegria. Presente per le istituzioni il Vicesindaco Felice Porcaro che si è complimentato con l’artista Iannelli, portando i saluti del Sindaco Arcangelo Russo e augurando Buon anno a tutti i partecipanti, l’assessore Politiche Sociali Ottaiano Pasqualina Anna, il Consigliere Comunale Corbisiero Giovanni. Tra i presenti la conduttrice tv e presentatrice Edda Cioffi. Ha supporto dell’evento sociale, la Protezione Civile e la PM di Mariglianella con il vicecomandante Agostino Castaldo . La manifestazione si è conclusa con un trenino della befana con i tantissimi bambini che cantavano e alzavano in cielo i propri doni “Viva, viva, la Befana di Mariglianella” per loro una mattinata indimenticabile.

Comunicato stampa Associazione Vesuvius A. P. S.