Magia del Natale al Plesso Ponticitra: Presepe Vivente e Mercatino Solidale all’Istituto Pacinotti di Marigliano

Domenica 17 dicembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 l’istituto Pacinotti di Marigliano nel plesso della scuola primaria di Ponticitra si potrà vivere la magia del Natale con il presepe vivente. Gli alunni della scuola primaria, guidati dai loro docenti, saranno i protagonisti di una suggestiva rappresentazione del presepe vivente con una riproduzione autentica e coinvolgente delle scene classiche della natività. Un viaggio tra gli ambienti e i mestieri più antichi come la pastaia, la lavandaia , il falegname, il fornaio, il pasticcere e tantissimi altri. Inoltre si terrà anche il mercatino solidale con la vendita dei prodotti realizzati dai bambini. Ogni piccolo dettaglio e decorazione è stato curato con amore dai bambini, dai genitori, dai docenti e dal personale ATA della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Pacinotti. Sarà una rappresentazione fantastica che ci trasporterà nell’atmosfera magica del presepe napoletano. Siete tutti invitati domenica 17 dicembre, a Marigliano, nel plesso Ponticitra in via G. Amendola per vivere la bellezza delle tradizioni Natalizie.