Grande successo a Marzano di Nola per la XVIII edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”

Un altro trionfo per la XVIII edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”, la manifestazione che ogni anno attira migliaia di visitatori a Marzano di Nola, nel cuore del Vallo di Lauro. L’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Marzano e le associazioni locali, ha visto una partecipazione straordinaria, confermando il suo crescente successo.

Le vie del borgo sono state animate da un afflusso di persone provenienti da tutta la regione, desiderose di scoprire le eccellenze gastronomiche locali. Al centro delle degustazioni, naturalmente, la nocciola, protagonista assoluta della manifestazione, declinata in piatti dolci e salati che hanno esaltato il patrimonio culinario del territorio. Tuttavia, le proposte non si sono fermate qui: accanto alle delizie a base di nocciola, i visitatori hanno potuto gustare altre specialità tipiche, che hanno reso l’esperienza ancora più completa.

Il grande afflusso di pubblico ha testimoniato la crescente popolarità dell’evento, tanto che gli organizzatori stanno già pensando di prolungare la manifestazione a due giorni nella prossima edizione, per offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

A rendere ancora più speciale la giornata sono stati gli artisti di strada e i gruppi musicali che hanno animato le vie del borgo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente che ha conquistato grandi e piccoli. Spettacoli, musica dal vivo e intrattenimento hanno reso l’evento un momento di condivisione e allegria per i tanti visitatori giunti da ogni angolo della Campania.

“Il Nocciolo e le Strade dei Forni” si conferma così un appuntamento imperdibile, non solo per gli amanti della buona cucina, ma anche per chi cerca un’occasione per immergersi nelle tradizioni e nella cultura del Vallo di Lauro, in un contesto suggestivo come quello del borgo di Marzano di Nola. Il successo di quest’anno fa ben sperare per il futuro della manifestazione, che anno dopo anno cresce e si rinnova, consolidando il suo ruolo come evento di riferimento nel panorama delle sagre e delle manifestazioni locali.

Guarda il nostro servizio video