Gli ultimi aggiornamenti sulle scomesse live sulla Serie A per gli scommettitori italiani

La stagione di Serie A 2024/25 ha già superato la metà e i tifosi in Italia e in tutto il mondo stanno monitorando attentamente i risultati. La comunità di scomesse live Funbet ha analizzato l’attuale classifica dei club per prendere decisioni consapevoli con i loro pronostici sulle posizioni finali delle squadre alla fine del campionato.

I tre principali

Come sempre, la comunità delle scomesse live sta discutendo molto attivamente sul trio di testa della competizione. La prima posizione è attualmente occupata dal Napoli con 47 punti dopo 20 partite, un’ottima notizia per i tifosi del club, soprattutto dopo le scarse prestazioni e il 10° posto dello scorso anno.

Allo stesso tempo, i sostenitori della squadra non sono ancora pronti a festeggiare, poiché è seguita da vicino dall’Inter con 44 punti dopo 19 partite, il che significa che ha tutte le possibilità di raggiungere l’attuale leader prima della fine del turno. La terza posizione è attualmente occupata dall’Atalanta, che era stata pronosticata da molti membri della comunità. Il club ha terminato la stagione 2023/24 al quarto posto, per cui i tifosi del campionato non hanno pensato a un leggero miglioramento delle prestazioni dell’Atalanta quest’anno.

Posti da 4 a 7

Anche la parte centrale della top-ten ha suscitato molte discussioni nel mondo delle scomesse live: il quarto posto è attualmente occupato dalla Lazio con 36 punti dopo venti partite. La squadra è a ben sette punti dall’entrare nella top-three, anche se alcuni tifosi sono soddisfatti del suo miglioramento rispetto alla settima posizione dell’anno scorso.

La Juventus sta lentamente raggiungendo la Lazio al quinto posto con 34 punti e, sebbene i tifosi siano contenti di vedere la squadra simbolo tornare nella stagione 2023/24, molti di loro sono preoccupati per le sue attuali prestazioni. Ciò è ulteriormente alimentato dal fatto che la Fiorentina occupa attualmente la sesta posizione con 32 punti dopo 19 partite, il che significa che è ancora pienamente in grado di spingere la Juventus fuori dalla lista delle prime cinque entro questo turno.

Lo stesso vale per il Milan, che attualmente occupa il settimo posto con 31 punti dopo 19 partite. Considerando che l’anno scorso il club si è classificato al secondo posto, molti dei suoi tifosi sono ragionevolmente delusi dalle sue prestazioni nella stagione 2024/25, anche se alcuni ritengono che ci sia ancora abbastanza tempo per la squadra per avvicinarsi almeno alla vetta.

Chiudere la Top Ten

Anche alcune squadre che chiudono la top-ten sono state pronosticate correttamente dalla comunità, e questo vale sicuramente per il Bologna. Il club è attualmente all’ottavo posto con 30 punti dopo 19 partite, quindi è pienamente nelle sue possibilità di superare la Fiorentina e raggiungere la sesta posizione prima della fine del girone d’andata.

La squadra che il pubblico delle scomesse live non si aspettava di vedere così in alto in classifica è l’Udinese, eppure questo club occupa la nona posizione con 26 punti dopo aver vinto sette partite, ottenuto cinque pareggi e perso otto volte. Anche se questi risultati sarebbero scoraggianti per i tifosi dell’Inter o del Milan, l’Udinese è considerata una grande prestazione, considerando la sua quindicesima posizione alla fine della scorsa stagione.

La Roma chiude attualmente la top-ten con 24 punti dopo sei vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Come è facile calcolare, il club ha già giocato venti partite, il che significa che non sarà in grado di salire più in alto entro il 20° turno. L’anno scorso la Roma si è classificata al quinto posto, quindi i sostenitori del club sperano in risultati migliori nelle prossime partite. Fortunatamente per i suoi tifosi, la Roma non sarà estromessa dalla top-ten da altre squadre, dato che anche tutte le sue più vicine concorrenti hanno terminato le loro 20 partite in questa stagione.