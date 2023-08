Giovani del Sud Italia: Abbandonare la Terra d’Origine per un Futuro Incerto.

di Salvatore Guerriero (Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO)

L’Italia è una terra ricca di storia, cultura e potenziale, ma negli ultimi decenni ha affrontato una sfida significativa: la fuga dei giovani, soprattutto dal sud del paese. Questi giovani, alla ricerca di opportunità migliori, hanno abbandonato le loro terre d’origine per cercare fortuna altrove. Questo fenomeno ha suscitato preoccupazioni per il futuro delle regioni meridionali e ha reso necessaria una riflessione approfondita sulle cause e le soluzioni.

Diverse sono le ragioni che spingono i giovani a lasciare il Sud Italia. Tra le principali vi sono:

1.Mancanza di Opportunità. Il Sud soffre di una disoccupazione più elevata rispetto al resto del paese, con un tasso di disoccupazione giovanile particolarmente preoccupante. I giovani vedono poche prospettive di carriera e progressione nel loro territorio natale;

2. Sistema Educativo. La formazione scolastica e universitaria nel Sud Italia è ancora da potenziare. Questo può influire sulle competenze dei giovani e limitare le opportunità di impiego;

3. Servizi Pubblici. Le carenze nei servizi pubblici, come trasporti, sanità e infrastrutture, possono rendere la vita nel Sud meno attraente per i giovani;

4. Clima di Corruzione. La percezione di un alto livello di corruzione nelle istituzioni pubbliche può scoraggiare i giovani dal cercare di costruire una carriera all’interno del sistema.

È essenziale adottare misure che affrontino le cause profonde dell’emigrazione giovanile e offrano un futuro più promettente ai giovani del Sud Italia. Ecco alcune possibili soluzioni:

1. Riforma dell’educazione. Investire nell’istruzione di qualità, promuovendo la formazione professionale e l’adeguamento delle competenze, può aiutare a creare giovani più competitivi e preparati per il mercato del lavoro;

2. Sviluppo Economico. Attrarre investimenti e promuovere lo sviluppo di settori economici innovativi nel Sud può creare nuove opportunità lavorative e incentivare i giovani a rimanere;

3. Infrastrutture e Servizi. Migliorare l’accesso a servizi pubblici di qualità, come trasporti efficienti e assistenza sanitaria adeguata, può rendere il Sud più attraente per i giovani e le loro famiglie;

4. Innovazione e Tecnologia. Promuovere l’innovazione e la tecnologia può aprire nuove strade per l’occupazione e l’impresa, specialmente considerando l’importanza sempre crescente dell’economia digitale;

5. Cambiamenti Politici.

Una riforma delle politiche giovanili, inclusi incentivi fiscali per le imprese che assumono giovani e programmi di sostegno all’imprenditorialità giovanile, può incentivare la permanenza dei giovani nel loro territorio d’origine.

La fuga dei giovani dal Sud Italia è un problema complesso che richiede un approccio multifattoriale. Cambiamenti nel sistema educativo, sviluppo economico, miglioramento dei servizi pubblici e politiche giovanili mirate possono contribuire a creare prospettive migliori per le giovani generazioni. Solo attraverso uno sforzo coordinato e determinato sarà possibile trasformare il Sud Italia in una regione in cui i giovani abbiano fiducia di costruire un futuro duraturo e prospero.