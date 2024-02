Continuano gli incontri con lo storico Salotto Artistico Culturale e Multimediale della poetessa Tina Piccolo

l Salotto Artistico Culturale e Multimediale della celebre poetessa Tina Piccolo a Pomigliano d’Arco ha preso il via con entusiasmo e consensi straordinari per l’anno 2024. Condotta dal giornalista Giuseppe Nappa, direttore responsabile del quotidiano online “Occhio All’Artista Magazine”, l’iniziativa non si è fermata neanche durante i giorni festivi, promettendo ancora di più nel corso dell’anno.

Il Salotto accoglie numerosi amici e offre un palcoscenico a ospiti speciali, presentando premi e diplomi unici nel loro genere. L’evento si prospetta ricco di sorprese, confermando l’impegno a offrire un’esperienza culturale unica.

Un appuntamento imperdibile è fissato per martedì 6 febbraio 2024, alle ore 18:30. La poetessa e il giornalista invitano tutti a partecipare e ad immergersi in un’atmosfera di arte, cultura e intrattenimento. Non mancate!