COMIZIANO. Tutto pronto per la VII Stracomiziano: attesi 1000 partecipanti il 16 febbraio

Il Gruppo Sportivo Santa Croce, guidato dall’ing. Antonio Santella, è già al lavoro per l’organizzazione della settima edizione della Stracomiziano, in programma il prossimo 16 febbraio. Con 1000 partecipanti attesi ai nastri di partenza, l’evento promette di essere un successo straordinario, confermandosi una delle manifestazioni sportive più attese della Campania.

Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, la Stracomiziano è ormai un appuntamento fisso per gli amanti della corsa e del territorio. Il Consigliere con delega allo Sport, Davide Muto, ha sottolineato il valore dell’evento:

“La Stracomiziano è un evento sportivo che unisce passione per la corsa e amore per il territorio. Giunta alla sua settima edizione, è diventata una tappa fissa per gli sportivi della regione Campania, attirando partecipanti di tutte le età e livelli di preparazione. Non è soltanto un’occasione per mettersi alla prova, ma anche per scoprire e valorizzare le bellezze paesaggistiche e le tradizioni culturali di Comiziano. Durante la manifestazione, i partecipanti possono immergersi in un’atmosfera di festa, con stand gastronomici che offrono specialità locali e spettacoli che celebrano la cultura del luogo. La Stracomiziano è molto più di una semplice gara: è un momento di condivisione e aggregazione per la comunità, unendo sport, natura e tradizione in un evento unico”.