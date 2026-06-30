Altavilla Edizioni sbarca su Audible: il progetto “Gli Altri Classici” diventa audiolibro

Dopo il successo della presentazione ad Avellino, i racconti di Grazia Deledda inaugurano il debutto digitale della casa editrice avellinese sulla piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento audio.

AVELLINO – Altavilla Edizioni (marchio del gruppo editoriale Il Terebinto) annuncia ufficialmente il suo debutto nel mondo degli audiolibri. Da oggi, il catalogo della casa editrice inizia il suo percorso sulle nuove frontiere digitali approdando su Audible, la piattaforma leader mondiale nell’intrattenimento audio.

Il titolo scelto per inaugurare questa nuova stagione è un volume di straordinaria potenza narrativa e morale: La bambina rubata & Il ritorno del figlio di Grazia Deledda, a cura di Ettore Barra, per la collana “Gli Altri Classici”.

Un ponte tra tradizione e innovazione

L’operazione segna un passo decisivo per Altavilla Edizioni che, fedele alla sua missione di riscoperta di testi “irregolari” e marginali rispetto al canone consolidato, sceglie di rendere i classici accessibili attraverso i linguaggi contemporanei. La prosa densa, psicologica ed evocativa di Grazia Deledda – Premio Nobel per la Letteratura nel 1926 – trova nell’ascolto una dimensione ideale, capace di esaltare i conflitti interiori e le atmosfere magiche della Sardegna del primo Novecento.

L’opera: un’indagine sull’anima umana

Il volume raccoglie due racconti lunghi complementari in cui l’irruzione dell’infanzia funge da elemento perturbatore e rivelatore. In Il ritorno del figlio, l’incontro con un bambino abbandonato diventa occasione di risveglio morale; in La bambina rubata, la sventura e la marginalità deformano il rapporto tra l’individuo e la comunità. Due storie che, oggi come un secolo fa, interrogano il lettore (e l’ascoltatore) sulla capacità umana di riconoscere e accogliere la sofferenza dell’altro.

Dalla carta alla voce

«La presentazione del volume cartaceo è stata solo l’inizio di un percorso più ampio», dichiara Ettore Barra. «Altavilla Edizioni nasce con l’ambizione di essere una “città alta” della cultura: un luogo di visione che non teme le sfide tecnologiche. Sbarcare su Audible con Grazia Deledda significa strappare il classico dalla staticità dello scaffale per riportarlo nel flusso della vita quotidiana. Vogliamo che la forza di queste storie possa raggiungere chiunque, ovunque, trasformando l’ascolto in un’esperienza di profonda visione culturale».

Disponibilità

L’audiolibro di La bambina rubata & Il ritorno del figlio è da oggi disponibile nel catalogo Audible. L’edizione cartacea resta disponibile nelle migliori librerie e sul sito ufficiale della casa editrice.