Tragedia sfiorata a Saviano. Cade lampione della luce.

Durante la grandinata di questa domenica d’agosto un vecchio palo della luce pubblica si é rotto ed è caduto lunga la strada di Via Sena a Saviano mantenuto sospeso dai fili dell’elettricità.

L’impianto era stato rifatto nel 1978, così ricorda in un post di Facebook Enza Ferrara che abita difronte all’accaduto, durante l’amministrazione del sindaco Masuccio. L’impianto oggi presenta seri problemi di usura tanto che si ripetono sovente guasti alla linea. É chiaro che urge intervenire e al momento l’amministrazione attuale ha pubblicato una manifestazione di interesse per attribuire a qualche buona ditta i lavori per un nuovo impianto luce. Intanto la tragedia é stata sfiorata.

Nunziata Napolitano