NAPOLI. Due arresti per rapina aggravata

Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura, nei confronti di nei confronti di CACCAVALE Carlo, cl.’70 e CACCAVALE Michele, cl. ’80 gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata, commessa in concorso tra essi, ai danni di due soggetti, madre e figlio. In particolare, gli odierni indagati nella notte del 24 gennaio 2023 si sarebbero introdotti nell’abitazione delle vittime (ubicata nel loro stesso stabile di residenza) sfondando la porta d’ingresso e le avrebbero successivamente strattonate e minacciate, costringendole a consegnare la somma di 800 euro in contanti.

Si rappresenta che la sera successiva all’evento predatorio CACCAVALE Carlo è stato attinto con 2 colpi d’arma da fuoco alla gamba destra ed è stato trasportato all’Ospedale Cardarelli di Napoli dove è stata diagnosticata la frattura pluriframmentaria e scomposta di tibia e perone. Le investigazioni, che hanno consentito di acquisire elementi indiziari a carico dei fratelli CACCAVALE per la rapina in abitazione, proseguono per individuare gli autori del ferimento ai danni di CACCAVALE Carlo e per accertare se la rapina e l’agguato siano eventi collegati, considerato che sono avvenuti a distanza di poche ore.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.