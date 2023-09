MUGNANO DEL CARDINALE. Paura sulla Circumvallazione, in fiamme furgone. Occupanti in salvo. Foto

Il furgone con a bordo tre operai stava percorrendo a Mugnano del Cardinale via Circumvallazione, direzione Avellino, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato che lo stesso perdeva carburante. Neanche il tempo di fermarsi ed ecco sprigionarsi le fiamme. Nulla hanno potuto gli occupanti se non mettersi in salvo, nonostante l’uso di un estintore le fiamme hanno avuto il sopravvento. Veicolo completamente distrutto pria ancora che arrivassero i Vigili del Fuoco che hanno potuto solo mettere in sicurezza l’area.