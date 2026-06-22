Moschiano piange il piccolo Cristian: il sindaco Pacia annuncia il lutto cittadino

MOSCHIANO (AV) – Un dolore profondo ha colpito l’intera comunità di Moschiano dopo la tragica scomparsa del piccolo Cristian, il bambino di 10 anni deceduto a seguito del grave incidente avvenuto nel territorio di Quindici/Lauro.

Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia c’è stato il sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, che ha voluto manifestare personalmente la vicinanza dell’intera cittadinanza alla famiglia del bambino.

Con evidente commozione, il primo cittadino ha espresso parole cariche di dolore per una perdita che ha sconvolto l’intero Vallo di Lauro.

“È una tragedia immane. In momenti come questi non esistono parole capaci di alleviare una sofferenza così grande. Possiamo soltanto stringerci attorno ai familiari e condividere il loro dolore”, ha dichiarato il sindaco.

Pacia ha inoltre annunciato che, in occasione delle esequie del piccolo Cristian, il Comune proclamerà il lutto cittadino, invitando l’intera popolazione a partecipare con rispetto e raccoglimento all’ultimo saluto.

“Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino. Moschiano si fermerà per accompagnare Cristian nel suo ultimo viaggio e per testimoniare la vicinanza della comunità alla sua famiglia”, ha aggiunto.

La morte del bambino ha lasciato sgomenti cittadini, amici e conoscenti. In paese il dolore è palpabile e numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo alla famiglia in queste ore.

Moschiano si prepara così a vivere una giornata di lutto e riflessione, unita nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto. Un intero paese si fermerà per salutare Cristian, stringendosi attorno ai suoi genitori e ai suoi familiari in uno dei momenti più difficili che una comunità possa affrontare.