IRPINIA. Tragedia Stradale a Pietradefusi: Addio alla Prof.ssa Lucia Mattera, Insegnante del Liceo Classico”

La comunità di Pietradefusi e Venticano è in lutto per la tragica morte di una stimata docente, avvenuta intorno alle 13:30 a seguito di un incidente stradale. Il dramma si è consumato nelle vicinanze di un noto supermercato in via delle Industrie, nel territorio di Pietradefusi, frazione di Dentecane. La vittima, Lucia Mattera, insegnante di Lettere al Liceo Classico “Pietra Colletta” di Pietradefusi, aveva 57 anni.

Secondo le prime informazioni, la docente stava rientrando a piedi a casa dopo aver fatto la spesa, quando è stata tragicamente investita da un veicolo pesante, proprio all’altezza di un semaforo. La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti. I Carabinieri della locale stazione, la squadra dei Vigili del Fuoco e l’Autoambulanza sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano.

Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, la prof.ssa Mattera è deceduta sul colpo, secondo i primi accertamenti. La notizia ha sconvolto la piccola comunità, lasciando tutti sotto choc per la perdita di una figura rispettata e amata.

Il Comune di Pietradefusi ha espresso il proprio cordoglio attraverso i social, dichiarando: “Una triste notizia ci ha colpito, una tragedia della strada è accaduta oggi. Nella nostra zona industriale, la prof.ssa Lucia Mattera, insegnante presso il nostro liceo classico, ha tragicamente perso la vita. Lucia era ischitana di origine, una presenza silenziosa ma qualificata che aveva scelto Pietradefusi per vivere e svolgere la propria professione. Riposa in pace.”

La comunità si unisce nel dolore per la perdita di una persona tanto stimata, ricordando la prof.ssa Lucia Mattera per la sua dedizione all’insegnamento e la sua presenza significativa nella vita della scuola e della comunità.