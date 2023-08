IRPINIA. Recuperato dai Vigili del Fuoco il corpo di un 38enne in un pozzo

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in due gravi interventi di soccorso. Il primo è stato effettuato subito dopo la mezzanotte dalla squadra del distaccamento di Grottaminarda, a Mirabella Eclano alla frazione Passo di Mirabella, per il recupero del corpo di un uomo di 38 anni finito in un pozzo profondo circa 10 metri. L’uomo, privo di vita, è stato recuperato nel pozzo distante circa 100 metri dalla sua abitazione, anche con l’ausilio e del nucleo S.A.F. (speleo – alpino – fluviale) provenienti dalla sede centrale di Avellino, ed è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, sul posto i Carabinieri di Mirabella Eclano per i rilievi di propria competenza. A segure, alle ore 02’25, una squadra della sede centrale, è intervenuta sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, al Km. 11, nel territorio del comune di Mercato San Severino, per un incidente stradale che ha visto coinvolti una motocicletta ed un’autovettura. Nel violento impatto aveva la peggio l’uomo alla guida della moto di 34 anni, originario di Santo Stefano del Sole, il quale dopo essere stato recuperato veniva affidato alle cure dei sanitari del 118 i quali lo trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del Caso. A bordo dell’autovettura quattro ragazzi diretti nel Montorese, i quali non hanno subito grosse conseguenze tranne un forte spavento. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.