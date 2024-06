Grave Incidente a Quadrelle: Giovane Ragazza precipita dalle scale di Via Auricchio. E’ in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato nella serata di oggi in via Auricchio a Quadrelle nei pressi delle scale che conducono alla collina di Gesù e Maria. Una giovane ragazza, residente a Sirignano e di nazionalità straniera, è precipitata rovinosamente per diversi metri lungo le scale in pendenza. Al momento dell’incidente, non si sa se la giovane si trovasse in compagnia di qualcuno.

I residenti della zona hanno immediatamente lanciato una richiesta di soccorso al 118. La ragazza, rimasta esanime in una pozza di sangue, è stata rapidamente soccorsa e trasportata in condizioni gravissime all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che stanno conducendo le indagini per risalire all’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi riguardo alle cause della caduta.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando tutti in ansia per le condizioni della giovane vittima. La situazione è in costante aggiornamento e le autorità continuano a lavorare per fare luce su quanto accaduto.