Aumento dei Costi Scolastici: Famiglie Italiane a Fronte di Nuove Sfide Autunnali.

Le spese quotidiane per le famiglie italiane stanno subendo un ulteriore aumento, con un impatto particolarmente evidente sulla preparazione al nuovo anno scolastico. Secondo un’analisi di Assoutenti, i costi associati a diverse voci di spesa, dall’automobile all’acquisto di generi alimentari e dall’assicurazione alle spese di trasporto pubblico, stanno mettendo a dura prova i bilanci familiari. Tuttavia, uno degli oneri più significativi è rappresentato dai costi legati all’educazione dei propri figli.

Il corredo scolastico, costituito principalmente da materiali in plastica e carta, sta subendo aumenti di prezzo considerevoli, con incrementi che oscillano tra il 12% e il 15%. Questo inevitabilmente sta influenzando i costi dei libri di testo, che avranno un aumento medio del 7-8%, con casi in cui alcune case editrici potrebbero applicare rincari ancora più alti.

Gli aumenti più significativi colpiranno le famiglie con studenti iscritti alle scuole superiori. Per gli studenti di prima media, il costo stimato oscilla tra i 330 e i 400 euro, escludendo il vocabolario. Nel caso degli studenti liceali, la spesa salirà a 450 euro. Questo aumento rappresenta un incremento del 7-8% rispetto all’anno precedente e coinvolge anche spese per zaini e cancelleria. Un aspetto ancor più preoccupante è rappresentato dall’aumento più del doppio delle spese per le fotocopie, rendendo la situazione ancora più onerosa per le famiglie. I costi variano anche in base ai modelli e ai brand. Ad esempio, uno zaino economico può essere acquistato a 29 euro, ma per un brand noto si potrebbe superare la soglia dei 90 euro. In risposta a questa situazione, alcune famiglie cercano soluzioni alternative, rivolgendosi ai negozi cinesi o alla grande distribuzione, che tuttavia non sempre riesce a garantire tutti i titoli richiesti.

L’ascesa dei costi dei materiali scolastici pone le famiglie italiane di fronte a una nuova sfida finanziaria durante la stagione autunnale. Sebbene gli sforzi per risparmiare siano una costante, è fondamentale trovare un equilibrio tra la ricerca di opzioni economiche e l’importanza di fornire agli studenti gli strumenti necessari per un’educazione di qualità. In un contesto in cui le spese aumentano, la ricerca di soluzioni creative e accessibili diventa ancora più rilevante per alleviare il peso finanziario sulle famiglie.

Di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL.