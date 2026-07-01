Pallacanestro Baiano 1988, la stagione continua: dal 3 al 5 luglio torna il torneo 3×3 in Piazza Santo Stefano

La stagione agonistica si è conclusa da qualche settimana, ma la Pallacanestro Baiano 1988 continua a essere protagonista. La società, infatti, prosegue la propria attività con un evento che promette di animare il territorio e richiamare tanti appassionati di basket. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, Piazza Santo Stefano, nel cuore di Baiano, si trasformerà in un vero e proprio playground a cielo aperto, ospitando il torneo 3×3 organizzato dalla Pallacanestro Baiano 1988, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro e Estathé, con il patrocinio del Comune di Baiano. Saranno tre giorni di grande pallacanestro, durante i quali Baiano accoglierà numerose squadre e tanti giocatori provenienti da tutta la Campania. Il programma non sarà dedicato soltanto alle gare del torneo: ci sarà infatti spazio anche per attività riservate ai più piccoli, con momenti pensati per avvicinare bambini e famiglie al mondo della palla a spicchi.

L’iniziativa rappresenta molto più di un semplice appuntamento sportivo. È la conferma di come la Pallacanestro Baiano 1988 continui a lavorare senza sosta anche al termine della stagione, promuovendo eventi capaci di valorizzare il territorio, creare occasioni di aggregazione e diffondere i valori dello sport. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: dal 3 al 5 luglio Piazza Santo Stefano sarà il cuore della pallacanestro a Baiano, per un weekend all’insegna dello spettacolo, della passione e della condivisione. Un’altra dimostrazione dell’impegno della Pallacanestro Baiano 1988 nel costruire iniziative che coinvolgono l’intera comunità, dentro e fuori dal campo.