Baiano. 26° Edizione del Saggio Free Dance

Come ogni anno, anche quest’anno, il 28 giugno, nella villa comunale di Baiano, si svolgerà la 26ª edizione del Saggio Free Dance, che offrirà uno spettacolo entusiasmante, coinvolgendo bambini, ragazzi, giovani e meno giovani, oltre a coppie di ballerini. Un momento speciale sarà rappresentato dalla straordinaria partecipazione del gruppo “OVER 60”, parte del progetto “Ballo e Benessere – Anziani al Centro”. Questo progetto, realizzato da oltre cinque anni grazie alla collaborazione tra l’amministrazione del comune di Baiano e l’A.S.D. Free Dance, ha posto gli anziani al centro dell’attenzione, dimostrando che il ballo è un’attività senza età.

I corsi di ballo dell’A.S.D. Free Dance, aperti ai bambini a partire dai 5 anni fino agli adulti di qualsiasi età, iniziano il 1º settembre di ogni anno e si concludono il 30 giugno dell’anno successivo. Questa lunga tradizione testimonia l’impegno costante dell’associazione nella promozione della danza come attività fisica e sociale per tutte le fasce di età.

L’Associazione Free Dance A.S.D. è stata fondata nel 1995 da Mario Candela e Liana D’Avanzo, successivamente affiancati da Antonio e Marzia Candela. L’associazione, precedentemente nota come La Coppia Dance, ha dedicato la sua attività alla promozione e sviluppo delle varie discipline del ballo in tutto il territorio. Nel corso degli anni, l’associazione ha partecipato a numerosi campionati regionali e nazionali, vantando tra i suoi membri campioni pluridecorati di Danza Standard, Latino Americano e Balli di Gruppo.

L’Associazione Free Dance non si limita alla danza agonistica, ma dedica particolare attenzione al Ballo Sociale. Questo tipo di ballo è caratterizzato dall’espressione spontanea e istintiva, spesso come un modo per rilassarsi e divertirsi dopo una settimana di lavoro. Il Ballo Sociale include stili come fox, tango, mazurka, polka, hip hop, show dance, caraibici, latino-americani per bambini, giovani e ragazzi, e cha cha cha, ed è praticato in ambienti conviviali dove la musica è protagonista.

Numerosi studi hanno dimostrato che il ballo è un vero toccasana per la salute, in particolare per le persone anziane. Tra i benefici fisici del ballo si annoverano:

Bruciare calorie

Modellare e rendere armonico il corpo

Aumentare la coordinazione e l’armonia nei movimenti

Incrementare l’elasticità delle articolazioni

Migliorare la consapevolezza del proprio corpo e la postura

Oltre ai vantaggi fisici, il ballo apporta numerosi benefici psicologici. Ballare aiuta a ridurre lo stress e ad aumentare il benessere psicofisico.

La 26ª edizione del Saggio Free Dance è un’ulteriore testimonianza del successo di questa iniziativa, che ogni anno riesce a coinvolgere e appassionare sempre più persone.

(Andrea Salvatore Guerriero)