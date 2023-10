Baiano: Rotatoria all’Uscita del Casello Autostradale

Nel cuore della Campania, i comuni del Mandamento di Baiano stanno facendo sentire la loro voce in merito alla sicurezza stradale. Il Sindaco di Quadrelle, Simone Rozza, che riveste anche il ruolo di Presidente dell’Unione dei Comuni del Baianese Alto Clanis, ha presentato su richiesta dei comuni facenti parte dell’unione un atto cruciale subito dopo la sua elezione: la richiesta di una rotatoria all’uscita del casello autostradale di Baiano. Questo atto rappresenta una pietra miliare nella lotta per la sicurezza stradale in questa regione.

La richiesta è stata indirizzata al Presidente della Provincia di Avellino, e il suo obiettivo è creare un tavolo tecnico per la realizzazione della rotatoria. Si tratta di un’idea progettuale che è stata in una fase di stallo amministrativo da anni, e il suo attuamento è ora più che mai essenziale per garantire la sicurezza stradale.

Il casello autostradale di Baiano è una via di comunicazione di fondamentale importanza per l’intera area. Con una notevole quantità di traffico, sia pesante che leggero, che attraversa quotidianamente la zona, non sorprende che il casello sia spesso coinvolto in incidenti stradali. Questa situazione è diventata insostenibile, con gravi conseguenze per la sicurezza delle persone e il flusso del traffico.

La richiesta del Presidente Rozza è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale e dai residenti delle città limitrofe. La sicurezza stradale è una preoccupazione condivisa da tutti, e la realizzazione di questa rotatoria rappresenterebbe un passo avanti significativo per garantire un ambiente più sicuro per i viaggiatori e i residenti.

La collaborazione tra i comuni del Mandamento di Baiano e le autorità provinciali è fondamentale per portare a termine questo progetto.

Speriamo che questa iniziativa possa ottenere il supporto necessario e che presto vedremo la realizzazione di questa cruciale infrastruttura che beneficerà tutti i residenti e i viaggiatori nella regione.

(Andrea Salvatore Guerriero)