“Baianese, Corsi BLSD Mandamento e Vita: consegna degli attestati a circa 200 corsisti.”

Il 31 gennaio è stata una giornata di celebrazione e soddisfazione al Teatro Colosseo di Baiano, dove si è conclusa con successo la formazione BLSD Mandamento e Vita. Un evento di grande importanza che ha visto la partecipazione attiva di quasi 200 persone determinate a acquisire competenze cruciali nelle manovre di primo soccorso.

Il volto radiante di Fulvio Litto, infermiere del pronto soccorso di Avellino e assessore al Comune di Mugnano del Cardinale, rifletteva la gioia di aver contribuito a formare una nuova ondata di soccorritori pronti ad agire in situazioni di emergenza. Litto ha dichiarato con entusiasmo: “Oggi nel nostro mandamento abbiamo 200 persone capaci di fare le prime manovre per salvare la vita a chi si trova con un arresto cardiaco, contribuendo così a preservare la vita di chi ne ha bisogno.”

L’evento di chiusura è stato impreziosito dalla presenza di illustri professionisti del settore medico, tra cui il Dott. Virtuoso Nicolo, cardiologo, e il Dott. Casoria Aniello. La partecipazione di Vincenzo Caruso, il nuovo presidente della Misericordia, ha ulteriormente sottolineato l’importanza della formazione BLSD nel contesto della salute pubblica.

Facciamo un plauso anche ai membri degli enti locali che hanno sostenuto attivamente questa iniziativa, come Mattia Lieto, assessore del Comune di Baiano, Rosiello Paola, consigliere comunale di Sperone, Antonia Caruso, assessore del Comune di Avella, Deborah, assessore del Comune di Sirignano, e Fortunato Conte, consigliere del comune di Quadrelle.

Maurizio D’Onofrio, responsabile del centro formazione Safis Consulting, e Antonio Di Benedetto, istruttore, hanno svolto un ruolo chiave nel garantire la qualità e l’efficacia della formazione. La loro esperienza e competenza hanno contribuito a preparare al meglio i partecipanti, fornendo loro le conoscenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza.

Durante la serata, i membri della Misericordia hanno ufficialmente chiesto all’onorevole Vincenzo Alaia un supporto per un secondo punto 118, dimostrando l’impegno continuo della comunità nel migliorare e potenziare i servizi di emergenza.

Il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, ha colto l’occasione per rivolgere un caloroso saluto, evidenziando l’importanza di iniziative come questa nel promuovere una cultura della sicurezza e nella consapevolezza che ogni persona può fare la differenza in situazioni di emergenza.

In conclusione, la chiusura dei corsi BLSD Mandamento e Vita al Teatro Colosseo di Baiano è stata un successo tangibile nella promozione della sicurezza e nella formazione di individui pronti a rispondere tempestivamente in situazioni di emergenza. Un passo avanti per una comunità più consapevole e solidale.