Il 16 e 17 settembre 2023 si terrà ad Avellino “Irpinia Terra Narrante” Festival di fumetto e illustrazione

Sabato 16 settembre 2023 alle ore 11,30, presso gli spazi espositivi del “Casino del Principe” in Corso Umberto I 215 – Avellino, verrà inaugurato il Festival “Irpinia Terra Narrante”, che proseguirà fino a domenica 17.

Si tratta del numero 0 di un’iniziativa che, articolata su talk, mostre e laboratori, si prefigge l’obiettivo di avvicinare giovani e meno giovani al mondo dell’illustrazione e del fumetto.

All’evento parteciperanno illustratori e disegnatori di fumetti di rilevanza nazionale ed internazionale che, oltre a raccontare la propria esperienza personale, metteranno a disposizione nel corso delle due giornate il proprio tempo per trasmettere le proprie competenze ai giovani delle scuole della provincia di Avellino che parteciperanno ai laboratori esperienziali.

Nei medesimi spazi espositivi saranno organizzate due mostre, una riferita alle opere originali del disegnatore “Gian” (Giancarlo Agnello), tra l’altro autore del fumetto “noir” Sadik, molto famoso negli anni 60 e 70; l’altra mostra sarà dedicata alle opere di Paolo Zeccardo, disegnatore di fumetti “manga” di fama internazionale, le cui origini familiari risalgono proprio ad Avellino.

Ma il Festival non si concluderà domenica 17. Grazie alla collaborazione già avviata con alcune comunità irpine, alle quali se ne stanno aggiungendo altre in questi giorni, verranno avviati dei laboratori di formazione ed educazione all’arte dell’illustrazione ed al fumetto, rivolti ai giovani, che sotto l’assistenza di abili professionisti avranno modo di imparare i valori e l’arte dell’illustrazione e del fumetto, per giungere alla predisposizione di opere complete dedicate ai loro territori, secondo una nuova chiave di lettura e di narrazione.

L’organizzazione del Festival è stata curata da Stefano Iandiorio, Dario Tartaglia, Mariapia Oliviero e da Stefano Cerrato, con il patrocinio del Comune di Avellino, dell’Associazione Don Tonino Bello, dell’ARCI e dell’impresa sociale Ri.genera.

In allegato la locandina dell’evento.

Pagina Instagram: instagram.com/irpinia_terranarrante/

Recapiti telefonici per informazioni dettagliate: Stefano Iandiorio 349 316 5052, Mariapia Oliviero 3519193100, Dario Terraglia 3331803591, Stefano Cerrato 335 730 4704