AVELLINO al Voto. Lasala: “Gengaro è garanzia di buona amministrazione”

“Ho fortemente voluto la candidatura comune di Avellino per mettere a disposizione, con convinzione. della mia città tutta la mia esperienza e le mie competenze la mia passione civile Ho sentito forte il dovere di accettare questa sfida perché oggi Avellino vive un momento complicato e difficile. La città ha bisogno di essere amministrata da persone capaci e competenti e Antonio Gengaro , la cui esperienza da Vice Sindaco e da Presidente del Consiglio Comunale dopo è sinonimo di garanzia di buona amministrazione e di piena affidabilità. Gengaro sarà una buon Sindaco per i futuri 5 anni. Il suo curriculum professionale parla chiaro e potrà essere una garanzia per il rilancio complessivo del nostro capoluogo.

Il nostro progetto per Avellino interessa tutti gli strati della città e tende appunto al coinvolgimento di tutti. Siamo pronti già da oggi ad intessere un dialogo fitto e costante con i cittadini.” – è quanto dichiarato dalla candidata nella Lista Per Avellino Gengaro Sindaco, Vinia Lasala , con Antonio Gengaro candidato alla carica di Sindaco.