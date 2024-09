XVIII Edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni” a Marzano di Nola: Cultura, Enogastronomia e Tradizioni Locali

Sabato 28 settembre 2024, a Marzano di Nola (AV), si terrà la XVIII edizione de “Il Nocciolo e le Strade dei Forni”, un evento che celebra le eccellenze gastronomiche locali e la cultura del territorio, con degustazioni di prodotti tipici, musica e un percorso enogastronomico dedicato alla nocciola e alle tradizioni culinarie locali.

L’evento, patrocinato dal Comune di Marzano di Nola e realizzato con il contributo del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), offrirà una ricca varietà di stand gastronomici lungo Via A. Moro e Via Roma, dove i visitatori potranno assaporare specialità come gli “Spaghetti alla Nocciola”, polpette di patate, cuoppo fritto, ravioli capresi con granella di nocciola, e dolci a base di noci e nocciole. Tra le postazioni ci saranno esposizioni di artigianato locale e prodotti tipici dell’Irpinia, come miele, castagne, e formaggi.

Oltre alle degustazioni, il percorso culturale toccherà vari punti d’interesse del borgo, arricchito dalla presenza di espositori artigianali, che mostreranno il loro talento attraverso gioielli fatti a mano, incisioni su conchiglie e cammei, e altre creazioni artistiche.

L’iniziativa coinvolge anche numerose associazioni locali, aziende agricole, e artigiani, tra cui “La Contea”, “Wine of Carmen Rossi”, e “Il Fossato”, rendendo l’evento un’occasione per promuovere non solo il patrimonio gastronomico, ma anche la cooperazione tra enti e realtà locali.

Il percorso sarà suddiviso in due aree tematiche, con postazioni contrassegnate da colore rosso per le degustazioni e colore blu per gli espositori. Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire le tradizioni culinarie e culturali della Campania, in un’atmosfera conviviale e all’insegna della scoperta dei sapori genuini del territorio.