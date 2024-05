VitignoItalia 2024: L’Eccellenza del Vino Italiano in Scena a Napoli

Da Domenica 2 a Martedì 4 giugno, presso la Stazione Marittima di Napoli, Molo Angioino, si terrà VitignoItalia 2024, l’atteso evento che celebra le eccellenze enologiche italiane. La manifestazione, giunta alla sua 18esima edizione, è un appuntamento imperdibile per produttori, appassionati e operatori del settore vinicolo.

VitignoItalia si conferma come il punto di riferimento per il mondo del vino italiano, con un programma ricco di eventi che spazieranno tra degustazioni al buio, masterclass e approfondimenti culturali. Quest’anno l’evento avrà una nuova e prestigiosa location: la Stazione Marittima di Napoli, recentemente rivalorizzata, che offrirà ampi e accoglienti spazi per le numerose attività in programma.

Un Ricco Programma di Eventi

La manifestazione ospiterà oltre 1500 etichette provenienti da più di 300 aziende e consorzi enologici di tutta Italia. I partecipanti potranno esplorare le diverse espressioni del vino italiano, dalle bollicine della Lombardia e del Veneto ai grandi bianchi del Trentino, dell’Alto Adige e della Sicilia, passando per i rinomati rossi toscani e delle Langhe.

Tra le attività in programma, si segnala la presenza di 20 buyer internazionali provenienti da 18 Paesi, grazie alla collaborazione con l’ICE. Questi operatori del settore avranno l’opportunità di conoscere da vicino le eccellenze vinicole italiane e partecipare a un tour educativo nei Campi Flegrei, uno dei territori vinicoli più affascinanti della regione.

Degustazioni, Letteratura e Scienza

VitignoItalia 2024 sarà caratterizzato da una contaminazione tra il mondo del vino e altre discipline. Tra gli appuntamenti di rilievo, “Il Vino e il Mare” esplorerà i vini affinati sotto il mare, mentre Luca Boccoli, maestro del vino, guiderà una degustazione al buio. Inoltre, l’Agorà ospiterà presentazioni di libri e guide, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale e sensoriale a 360 gradi.

Parola agli Organizzatori

“Il momento che tanto aspettavamo è arrivato. VitignoItalia è alle porte,” afferma Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia. “Quest’anno, più che mai, si pone come il grande contenitore dell’eccellenza del vino tricolore, mixando la degustazione all’approfondimento di tutte le sfaccettature di questo straordinario prodotto. Un’edizione ibrida che vedrà in dialogo produttori, professionisti del settore, studiosi e comunicatori per un percorso di degustazione ancora più immersivo.”

Focus sui Giovani e Consumo Responsabile

Una delle novità di VitignoItalia 2024 sarà una serata dedicata ai più giovani, con la preview dell’evento in programma per Sabato 1 giugno. Questo appuntamento sarà orientato all’educazione al consumo moderato e responsabile del vino, promuovendo una cultura enologica consapevole tra le nuove generazioni.

Dettagli dell’Evento

VitignoItalia, XVIII Salone dei vini e dei territori vitivinicoli italiani

Stazione Marittima, Molo Angioino, 80133 Napoli

Domenica 2 giugno : dalle ore 14.00 alle ore 21.00

: dalle ore 14.00 alle ore 21.00 Lunedì 3 giugno : dalle ore 13.00 alle ore 21.00

: dalle ore 13.00 alle ore 21.00 Martedì 4 giugno: dalle ore 13.00 alle ore 20.00

VitignoItalia 2024 si prospetta come un evento imperdibile per tutti gli amanti del vino e gli operatori del settore, un’occasione unica per celebrare l’eccellenza enologica italiana in un contesto ricco di cultura e innovazione.