VISCIANO (NA). La festa al Santuario dei primi 20 anni di attività del gruppo di preghiera “Le Stelle di Maria”

A Visciano (NA), si è tenuta sabato 30 settembre 2023, dove ha sede il famosissimo Santuario di Maria SS. Consolatrice del Carpinello, la festa per i primi 20 anni di attività del gruppo di preghiera “Le Stelle di Maria”. Lo stesso gruppo ha la sua sede nei pressi del Santuario dove si è costituito per la prima volta nel 2003. Il gruppo di preghiera mariano fu istituito da un sacerdote missionario della congregazione dei Missionari della Divina Redenzione in Visciano, fondata dal Servo di Dio, Padre Arturo D’Onofrio, il quale per ispirazione della Vergine Maria volle dedicarle una giornata di preghiera mensile durante la quale i suoi devoti potessero venerarla e pregarla.

Il gruppo si riunisce ogni ultimo sabato del mese nel Santuario di Visciano (Napoli) per vivere la giornata di preghiera dedicata alla Madonna. Momenti particolari della giornata sono: la recita del santo Rosario meditato, la celebrazione della Messa, con l’omelia su una delle “Dodici Stelle”: le virtù di Maria, la funzione della rosa offerta alla Madonna e l’unzione con l’olio benedetto.

Sabato 30 settembre si è celebrato il ventennale della nascita del gruppo. Il tutto ha avuto inizio alle 16,30 c0n l’accoglienza e le confessione dei fedeli, al 17,30 è stato recitato il Santo Rosario, mentre alle 19 il clou con la Santa Messa con l’omelia sulla nona stella-virtù: “Fortezza e pazienza di Maria”. Unzione con l’olio benedetto della Madonna, chiusura del quadro di Maria SS. Consolatrice con il canto a Lei dedicato.

I fedeli come consuetudine hanno portato una rosa alla Madonna come simbolo della loro vita nelle sue manie a vivere con gioia questo momento di preghiera. Molte le emozioni dei presenti alla fine la festa con tanto di torta.