Visciano: La scrittrice Francesca Faiella presenta il suo nuovo libro Latte di Lupa, guida di Roma al femminile Sabato 27 gennaio 2024 al Centro Sociale C.A. Rufino

di Saverio Bellofatto

Sarà presentato a Visciano, nel centro Sociale Rufino in piazza Lancellotti, sabato 27 gennaio 2024 alle ore 16,30 l’ ultimo libro di Francesca Faiella, Latte di lupa, guida di Roma al femminile, Tutti conosciamo la storia di Roma ma non tutti il suo lato femminile. Se è vero che “dietro ad un grande uomo c’è una grande donna”, quelle romane hanno avuto un grande impatto sulla vita quotidiana della Capitale. Donne, madri, mogli, figlie, sorelle…un universo femminile che ha dipanato la matassa degli avvenimenti storici romani regalandoci momenti di grande intensità emotiva. Non solo donne però. Il testo si prefigge di raccontare i tanti aspetti femminili presenti in città: dalle sculture alle pitture, dai miti alle leggende, dalla toponomastica ai “modi di dire”. Attraverso il testo è possibile inoltre “visitare” la città scoprendo i luoghi ove ammirare la storia e la vita di queste protagoniste: una guida completamente al femminile. La storia delle donne di Roma non è dissimile, sotto certi aspetti, da quella di altre donne che hanno attraversato i secoli. I periodi storici ci presentano infatti situazioni che hanno “accompagnato” sempre la figura femminile dalla sottomissione all’emancipazione. Ma il testo non vuole esaltare la donna a discapito degli uomini, semmai va ad integrare la storia facendoci conoscere protagoniste che hanno contribuito, con il loro lavoro, le loro battaglie, i loro intimi segreti a scrivere pagine importanti di vita pur muovendosi nell’ombra. “Latte di lupa” vuole rimescolare gli eventi portando in superficie avvenimenti poco conosciuti o volutamente dimenticati per dimostrare che la storia ha tante sfaccettature ed è fatta di grandi uomini e di grandi donne in egual misura.

Francesca Faiella, scrittrice, giornalista e soprattutto eccellente guida turistica, torna nel suo paese natio, un legame mai sopito e rafforzato anche dall’amore per Napoli dal punto di vista culturale, storico e sportivo.

Ad Ostia, con l’Associazione Alta Marea promuove e organizza visite guidate, con l’associazione Clemente Riva diretta dal giornalista Gianni Maritati è attivista di moltissime iniziative culturali tra cui la Festa del Libro e della Lettura di Ostia seguitissima manifestazione che ogni anno ospita centinaia di scrittori, editori e artisti.

L’evento di Visciano è stato organizzato dall’associazione culturale Ipazia e vedrà la partecipazione del Sindaco di Visciano Sabato Trinchese, di Giuditta Carrella e Valentina Soviero del consiglio direttivo di Ipazia, del giornalista RAI Gianni Maritati e dalla recensionista Anna Rizzello.