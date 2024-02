“Tutto nasce dal mio Cuore”, Scritti pensieri poesie di Giuseppe Iannuzzi. Lunedi la presentazione a cura del M.I.D. al Circolo della Stampa di Avellino.

Sarà presentato dal M.I.D. Lunedi 12 Febbraio 2023 alle ore 17:30 al Circolo della Stampa di Avellino il nuovo libro di poesie dell’autore irpino di Santo Stefano del Sole Giuseppe Iannuzzi “Tutto nasce dal mio Cuore Scritti Pensieri Poesie, un opera nata durante il periodo della pandemia con l’intento convinto dell’autore di far giungere a tante persone il messaggio forte che, nonostante la sua disabilità e nonostante le barriere con le quali tutti i giorni si ritrova a dover fare i conti e combattere per la sua quotidianità non si è mai arreso e non ci si deve arrendere.

Modera l’incontro la Prof.ssa Ilenia D’Oria, docente del Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino e Presidente dell’Associazione Archeoclub D’Italia Sez. Avellino, da sempre sensibile, vicina alle Persone con Disabilità e attenta alle loro problematiche.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare all’evento al cui termine sarà possibile per l’occasione confrontarsi con l’autore e acquistare la copia del libro.