“Tutto in una Notte”: Appassionante Torneo di Calcio a 5 ad Avella

Sabato 25 novembre 2023, l’atmosfera sportiva invaderà Avella con l’emozionante torneo di calcio a 5 “Tutto in una Notte”, che si terrà presso il Campo Polifunzionale dell’area cooperative. L’evento promette di unire appassionati di calcio in una competizione intensa e coinvolgente.

Per partecipare a questa avvincente sfida calcistica, le squadre interessate possono iscriversi contattando i numeri 3288590387 o 3208295693, oppure recandosi direttamente presso la sede della struttura in via Manzoni ad Avella. La partecipazione è aperta a tutti gli amanti del calcio a 5, offrendo un’opportunità per dimostrare abilità e spirito di squadra in una notte ricca di adrenalina sportiva.

La competizione non solo promette divertimento e competizione serrata ma offre anche un’occasione per la valorizzazione del talento individuale. La squadra vincitrice riceverà un premio in denaro pari a 1000 euro, rendendo la sfida ancora più stimolante.

In aggiunta al riconoscimento della squadra vincitrice, saranno assegnati premi individuali che celebreranno l’eccellenza nei ruoli chiave del gioco. I titoli di Miglior Giocatore, Miglior Portiere e Miglior Marcatore saranno ambiti riconoscimenti che aggiungeranno un tocco di competizione personale al torneo.

Il format “Tutto in una Notte” rende l’evento ancor più speciale, concentrando l’entusiasmo e la passione del calcio in un’unica notte intensa. Questo torneo non è solo un’occasione di confronto sportivo ma anche un momento di socializzazione e divertimento per la comunità locale.

L’organizzazione invita tutti gli appassionati a partecipare, sostenere le squadre e godersi una serata all’insegna dello sport e dell’amicizia. Che vinca il miglior team e che la competizione sia all’altezza delle aspettative, regalando una notte indimenticabile di calcio ad Avella.