Scuole chiuse per il Ponte di Carnevale in Campania: le date da segnare in calendario

Dopo la fine delle vacanze natalizie e la festa dell’Epifania, gli studenti di tutta Italia avranno un’altra occasione per godersi una pausa: il Carnevale. In Campania, le scuole rimarranno chiuse per due giorni in occasione di questa tradizione, mentre in altre regioni del Paese il ponte sarà ancora più lungo.

Le date del Carnevale 2025

Quest’anno, il Carnevale si svolgerà dal 16 febbraio al 4 marzo, con i momenti clou il 27 febbraio (Giovedì Grasso), la domenica di Carnevale (2 marzo) e il Martedì Grasso (4 marzo), che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti. La maggior parte delle Regioni italiane prevede un ponte che va dal 3 al 4 marzo, offrendo agli studenti tre giorni di festa, inclusa la domenica, che per chi non frequenta le lezioni il sabato si trasformerà in un lungo weekend di quattro giorni.

Quando saranno chiuse le scuole in Campania?

Nel dettaglio, in Campania le scuole interromperanno le attività didattiche lunedì 3 e martedì 4 marzo, offrendo così agli studenti due giorni di riposo in occasione delle celebrazioni carnevalesche. Questo si allinea con quanto accade in altre Regioni, dove la chiusura delle scuole avverrà nei giorni immediatamente precedenti al martedì di Carnevale.

Non tutte le Regioni seguono lo stesso calendario. In alcune zone, infatti, il Carnevale è celebrato con un ponte più lungo. Per esempio, in provincia di Bolzano i festeggiamenti inizieranno il 1° marzo e dureranno fino al 9 marzo, permettendo agli studenti di godere di una settimana intera di vacanza.

Cosa aspettarsi dopo il Carnevale: il ponte delle Pasque

Il prossimo lungo weekend che interesserà le scuole in Campania arriverà con le vacanze pasquali, previste dal 17 al 22 aprile. Per molti, sarà l’occasione per una nuova pausa, magari anche più lunga di quella carnevalesca.

In ogni caso, il Carnevale rimane una delle feste più attese dagli studenti, che potranno approfittare dei giorni liberi per dedicarsi a giochi, maschere, e festeggiamenti tradizionali, rendendo il Ponte di Carnevale un momento di gioia e svago prima dell'inizio della primavera.