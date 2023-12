SANT’Oggi. Venerdì 29 dicembre la chiesa celebra san Davide re e profeta e …

29 dicembre: san Tommaso Becket, nacque a Londra (Inghilterra) il 21 dicembre 1118, fin dall’infanzia venne avviato alla carriera ecclesiastica: dopo la formazione ricevuta all’abbazia di Merton, approfondì gli studi a Parigi e, tornato in patria, entrò a servizio dell’arcivescovo di Canterbury Teobaldo di Bec, che ne fece uno dei suoi più stretti collaboratori e lo inviò ad approfondire lo studio del diritto canonico a Bologna e ad Auuxerre; nel 1154, venne ordinato diacono e Arcidiacono della Cattedrale. Enrico II re d’Inghilterra, consigliato dal clero, lo nominò Cancelliere del Regno. L’amicizia di Enrico II gli consentì di essere nominato, nel 1162, arcivescovo di Canterbury e primate d’Inghilterra: il nuovo ufficio determinò un mutamento nell’atteggiamento di Tommaso, che da allora difese soltanto gli interessi del clero, incurante dei progetti politici del sovrano. Il conflitto con Enrico II ebbe inizio per una disputa sul caso in cui una corte secolare avrebbe potuto processare un ecclesiastico che avesse commesso un reato. Enrico tentò di sottomettere Tommaso e gli altri prelati facendogli giurare di obbedire ai costumi del reame, ma la controversia si sviluppò attorno a cosa costituisse tali costumi, e la Chiesa, nel concilio di Westminster, nel 1163, si mostrò riluttante a sottomettersi. Prima della fine di quell’anno, Enrico ottenne che diversi vescovi rivedessero le loro posizioni e, alla fine, intervenne anche papa Alessandro III, a convincere Tommaso, che promise il suo consenso alle consuetudini. Al concilio di Clarendon, nel 1164, Tommaso approvò le consuetudini, ma quando dovette porre la firma sullo scritto che le codificava si rifiutò di firmarle, non condividendo alcuni dei 16 articoli delle Costituzioni di Clarendon. Con quest’ultimo documento, Enrico II cercava di diminuire i poteri della Chiesa in Inghilterra. Tra le varie clausole delle Costituzioni, imponeva infatti che gli uomini di chiesa dovessero essere processati, oltre che da un tribunale ecclesiastico, anche da un tribunale laico, e che le nomine più importanti della Chiesa (vescovi, arcivescovi) dovessero essere approvate dal re. La resistenza dell’arcivescovo suscitò l’ira del re. Tommaso sentendosi minacciato, cercò rifugio in Francia anche per sollecitare di persona l’appoggio di papa Alessandro III, che si trovava in esilio in Francia: il 2 novembre 1164 venne accolto da Luigi VII. Anche dal suo esilio Tommaso continuò a contrastare Enrico II. Dovettero trascorrere alcuni anni prima che vi fossero segni di distensione tra il primate e il re. Tommaso fece ritorno in Inghilterra il 1 dicembre 1170. In uno dei suoi eccessi d’ira, Enrico II chiese che qualcuno lo liberasse dalla presenza di Tommaso. In ogni caso, quattro cavalieri, con la convinzione di avere il permesso reale per uccidere Tommaso, il 29 dicembre, giunsero a Canterbury e chiesero di vedere Tommaso: lo trovarono nella sua camera da letto. Tommaso sapeva il motivo per cui si trovavano lì. Sebbene il colloquio iniziasse in modo pacifico, terminò con ingiurie e minacce da parte dei quattro. Tommaso spinto dai suoi assistenti, si avviò lentamente verso la chiesa, in processione dietro la croce, mentre i monaci cantavano i vespri. Al suo ingresso in chiesa, fu travolto da un gruppo di monaci terrorizzati che cercarono di chiudere le porte dietro di lui, ma Tommaso le riaprì. I cavalieri si precipitarono nella chiesa urlando e tra gli altari di Nostra Signora e San Benedetto, Tommaso fu brutalmente ucciso a coltellate il 29 dicembre 1170.