SANT’Oggi. Mercoledì 3 luglio la chiesa ricorda san Tommaso Didimo e Serva di Dio Antonietta Meo

3 luglio: beata Maria Anna Mogas Fontcuberta, nacque a Corró d’Avall (Spagna) il 13 gennaio 1827, da una famiglia agiata proprietari terrieri. Fu educata in famiglia ad una solida vita cristiana e frequentò con profitto la scuola elementare. Tutta la serenità della famiglia venne tragicamente colpita dalla morte del padre, avvenuta nel 1834, e poi della madre, nel 1840. Orfana di padre e madre fu presa in tutela dalla zia Maria Mogas che, condottala con se a Barcellona, proseguì l’educazione intellettuale e morale iniziata dai genitori. Maria Anna si sentiva sempre più attratta verso una vita di maggiore perfezione. Nel 1850 fuggì di casa e si unì a un gruppo di cappuccine costrette ad abbandonare il loro monastero a causa della politica ecclesiastica dei governi spagnoli del tempo, sotto la direzione del beato Josep Tous Soler, le donne diedero inizio alla congregazione delle suore Cappuccine della Madre del Divin Pastore. Maria Anna fu la prima superiora generale della congregazione. Su richiesta del vescovo Benito Serra, nel dicembre 1865, Maria Ana giunse a Ciempo¬zuelos, accompagnata da tre consorelle, per farsi carico di un centro destinato ad accogliere ed a rieducare le giovani dedite alla prostituzione. Il passaggio dalla Catalogna alla Castiglia presuppose nella sua vita non solo un profondo cambiamento, ma anche una reimpostazione dei fini costitutivi della Congregazione e della vocazione propria delle sorelle che non coincideva con questa missione, alla quale non si sentivano ne chiamate ne preparate. Per due anni rimase a capo della comunità nel rifugio delle suore delle Convertite a Ciempozuelos. Da questo disaccordo con Benito Serra sorse la congregazione delle Oblate del Santissimo Redentore, che sostituì le sorelle di Maria Anna alla loro partenza da Ciempozuelos per dirigere una delle scuole a Ma¬drid. Alla calma che caratterizzò nei primi tempi il loro soggiorno si succedet-tero però grandi difficoltà. Per Maria Anna e per le sorelle l’educazione della gioventù e la formazione delle bambine venivano prima degli interessi econo¬mici del rettore della scuola. Dopo questa esperienza, Maria Anna decise di fondare un gruppo per proprio conto e non al servizio di progetti altrui. Si consultò con l’arcivescovo sant’Antonio Maria Claret che le consigliò di orientare l’attività dell’Istituto verso la realizza¬zione della sua vocazione e di svolgere la sua missione nei quartieri popolari della città che sono i più bisognosi. Così, nel 1868, Maria Anna aprì un proprio collegio a Madrid. Nel 1871 sorsero dei contrasti intorno alla direzione dell’Istituto, causati dalla distanza e dalla mancanza di una comunica¬zione periodica fra la comunità di Barcellona e di Madrid. Morto padre Tous, per dare maggiore stabilità all’Istituto, Maria Anna lo pose sotto la direzione del cardinale di Toledo, Cirillo Alameda y Brea, ma incontrò l’opposizione di Barcellona che non la riconobbe come superiora. La conseguenza scaturì una rottura fra le due comunità e la formazione di due rami religiosi diversi: le “Francescane Missionarie della Madre del Divin Pastore” con le suore che seguirono Maria Ana e le “Cappuccine della Madre del Divin Pastore” con le religiose di Barcellona. Questa rottura provocò profondo dolore e grandi sofferenze morali e persino fisiche alla fondatrice. Colpita da un primo attacco di apoplessia nel 1878, lo stato fisico di Maria Anna andò deteriorandosi progressivamente. Dopo aver spesa tutta la sua vita in una laboriosa e instancabile attività, tutta dedita alla carità con semplicità, gioia ed austerità nel servizio alle sue sorelle e alla gioventù, giunse alla fine della sua vita nella casa di Fuencarral (Madrid). Morì il 3 luglio 1886.