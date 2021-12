SANT’Oggi. Lunedì 20 dicembre la chiesa celebra san Domenico di Silos, san Liberato e beato Vincenzo Romano

Oggi 20 dicembre la chiesa celebranacque a Cañas (Spagna) nel 1000 circa, In gioventù fu pastore per poi entrare in una comunità monastica benedettina a San Millán de la Cogolla in Navarra. Ebbe un grande successo nella vita monastica, si impegnò in opere di riforma e divenne priore del suo monastero. Durante il suo mandato entrò in conflitto con il re, Garcia III di Navarra, che rivendicava la proprietà di alcuni possedimenti del monastero. Il monaco benedettino gli rispose, con umiltà ma anche con risolutezza, che le ricchezze dell’abbazia erano per i poveri e non per i Re. La risposta suscitò l’ira del Sovrano, il quale minacciò di strappare la lingua all’Abate ribelle. Non riuscì però a strappargli né quella, né i denari richiesti, ma scacciò Domenico e altri due monaci, che per fortuna furono accolti d a Ferdinando I della Vecchia Castiglia, che li indirizzò al monastero di San Sebastiano a Silos, dove Domenico divenne priore. Il monastero tornò a fiorire diventando un centro di cultura, carità e religiosità. Con la Regola di Domenico, che svolse estesamente il ministero della preghiera e della cura delle anime, il declino si arrestò, poi iniziò una fase di progresso, e il convento divenne uno dei più famosi di Spagna. Ma l’opera più bella di Domenico di Silos fu il riscatto dei cristiani, caduti in mano ai Saraceni e fatti schiavi. Era uno dei problemi più dolorosi di quel tempo, nella penisola parzialmente occupata dagli Arabi, e quasi tutti i maggiori santi spagnoli di quel periodo dedicarono molte delle loro energie e dei loro mezzi all’opera dei riscatto dei cristiani schiavi, contro il pagamento di una mercede, o talvolta consegnandosi essi stessi in cambio dei prigionieri. Domenico morì, in questo centro monastico e che in seguito prese il suo nome Santo Domingo de Silos. Morì il 20 dicembre 1073.